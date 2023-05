Pedido negado no INSS; entenda o que pode ser feito para mudar

O maior terror de todos é receber uma notificação do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) escrito: pedido negado. Quem já recebeu essa notificação sabe que é extremamente revoltante, pois esperam a vida inteira ou bastante tempo para entrar com a solicitação do INSS e quando consegue acontecer isso.

Nesses casos é importante saber sobre o que se trata e como reverter essa situação. Existem algumas formas de lhe dar com esse problema, vamos explicar um pouco a mais no texto abaixo. Tudo vai depender de qual foi o motivo do indeferimento e também dos argumentos do INSS para ser possível reverter a situação.

Busque sempre pedir o máximo de informações para não deixar passar nada e conseguir o benefício que deseja e que tem direito. Por isso é extremamente importante saber o que significa indeferido do INSS para resolver o problema e ter a sua aposentadoria.

veja o motivo pelo site ou aplicativo MEU INSS. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Processo indeferido, o que acontece?

Quando um processo do INSS é indeferido significa que ele foi negado, ou seja, não será mais possível mais finalizar o pedido porque teve algum problema ao qual impediu que ele tivesse andamento. Para reverter essa situação, a nossa dica é busque entender presencialmente no órgão qual foi o motivo do pedido ter sido negado, se necessário contrate um advogado para te dar orientação correta de como proceder o caso.

Um dos motivos que o INSS pode negar a solicitação de aposentadoria é pela falta de documentos ou alguma informação incorreta.

Quero saber o motivo do pedido negado

Se o seu pedido foi negado e deseja saber qual o motivo do indeferimento do INSS pode acessar o site oficial ou o aplicativo MEU INSS e clicar no histórico do pedido, se caso acontecer indeferimento e nessa parte que vai mostrar qual é o motivo.

O indeferimento do INSS pode ocorrer por diversos motivos, tanto por falta de informações como por falta de documentos ou provas que são necessárias para comprovar a solicitação. Infelizmente não tem como prever o indeferimento, no entanto tem como fazer o possível para que seja tudo entregue organizado para que o pedido seja aprovado.

O que devo fazer nesses casos?

O que a pessoa pode fazer quando receber uma notificação do pedido negado do INSS é primeiramente se informar qual foi o motivo e o que precisa ser mudado, se caso estiver tudo certo a pessoa pode entrar com um recurso na justiça.

No entanto, se ainda faltar tempo para a sua aposentadoria então será necessário completar as regras que são exigidas para o seu caso, por isso é indicado também sempre pedir orientação de um profissional para solicitar a aposentadoria e tirar as dúvidas.

Dentro da previdência social, é normal que o INSS use essa frase para negar o pedido do segurado. Depois de realizar o pedido administrativo juntamente com o Instituto Nacional do Seguro Social, por mais que seja de aposentadoria ou benefício por incapacidade, que é o auxílio-doença, auxílio acidente e aposentadoria por invalidez. A pessoa consegue acompanhar a análise pelo site ou aplicativo MEU INSS.

Para conseguir acompanhar essa resposta do pedido, precisa colocar informações como: número do benefício, nome completo, data de nascimento e o número do CPF.

