Renda extra para APOSENTADOS do INSS; confira como conseguir

O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), que faz um trabalho voltado para os pensionistas e para os aposentados, liberou pelo menos R$ 3 bilhões relacionados a pagamentos atrasados, uma vez que nada menos que 2,36 bilhões de pessoas beneficiárias não conseguiram receber determinados valores em suas parcelas mensais.

Esta liberação se deu depois de um recálculo feito pela Previdência Social, uma vez que houve alteração na quantia inicial a ser paga.

Vale frisar, inclusive, que todo esse processo pode ter como resultado um valor maior do que aquele a ser pago tradicionalmente ao beneficiário do Instituto.

Uma espécie de renda extra para os beneficiários do INSS

Inicialmente, exatamente 3 grupos terão acesso a esta renda extra, sendo eles compostos pelos beneficiários que recebem auxílio-doença, que recebem pensão por morte e que recebem o BPC (Benefício de Prestação Continuada). Porém, de fato só terão acesso às quantias aquelas pessoas que chegaram a entrar na Justiça em busca desse direito e conseguiram resultados positivos.

O depósito, por sua vez, ocorrerá principalmente para os cidadãos que já se encontram sem recursos. Por ordem da Justiça, por sinal, a renda estará diretamente ligada aos TRFs (Tribunais Regionais Federais) de todo o país. E, para que os pagamentos em atraso sejam liberados, os mesmo tribunais irão divulgar um cronograma para os segurados do INSS.

Quem deseja saber qual valor tem a receber precisa, antes, descobrir se, no mês de março, o juiz determinou que o pagamento seja feito: é preciso acessar o portal do TRF na internet (da unidade relacionada à ação em questão), usando o CPF e o número do processo, por exemplo.

Uma vez feito o login, será preciso fazer a respectiva análise em “Data protocolo TRF”, para saber quando as parcelas serão pagas.

Lembrando que cada TRF atende a um grupo específico de estados: o TRF da Segunda Região, por exemplo, atende Rio de Janeiro e Espírito Santo, enquanto que o da Quarta Região atende Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.

Quando o 13º do INSS começará a ser pago

Outro assunto de muito interesse dos beneficiários do INSS, principalmente por parte dos aposentados, é a respeito de quando o 13º salário do Instituto começará a ser repassado.

É preciso lembrar, porém, que as datas são diferentes para quem recebe um salário por mês e para quem recebe valores maiores.

Os dois grupos receberão os repasses em duas parcelas, e sempre considerando o número final do benefício.

Para quem recebe apenas um salário mínimo, especificamente, os pagamentos da primeira começarão a ser feitos no dia 25 de maio, e serão finalizados dia 07 de junho.

A segunda parcela, por sua vez, terá os repasses iniciados exatamente no dia 26 de junho, sendo eles encerrados em 07 de julho.

Os beneficiários do INSS que recebem acima de um salário mínimo, por sua vez, começarão a receber a primeira parcela dia 01 de julho, e a segunda no dia 03 de julho.

A primeira leva de pagamentos será encerrada dia 07 de junho, e a segunda no dia 07 de julho.

