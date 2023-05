Beneficiários do INSS conquistam vitória inédita na atualidade

O Instituto Nacional do Seguro Social junto ao Ministério da Previdência Social anunciou oficialmente o lançamento do Meu INSS+, uma carteira virtual voltada para os pensionistas, os aposentados e os beneficiários do INSS que fazem uso de auxílios.

Tal iniciativa, cujo lançamento será no próximo dia 22, segunda-feira, tem a finalidade de comprovar o benefício de forma totalmente virtual, além de contar com uma espécie de “clube de vantagens” em parceria com a Caixa Econômica Federal e com o Banco do Brasil.

Esta carteira virtual inovadora foi desenvolvida pela Dataprev, e ficará disponível diretamente dentro do app Meu INSS, sempre gerando diversos descontos e benefícios para os seus usuários.

Entre as vantagens já anunciadas estão os descontos em shows e cinemas, cupons a serem usados em viagens e a telemedicina, por exemplo.

Novidade foi criada pensando exclusivamente nos beneficiários do INSS | Imagem: 10634669 / pixabay.com

Vantagens diferenciadas para os beneficiários do INSS

Uma das grandes vantagens deste sistema está ligada ao fato de que mesmo aqueles beneficiários do INSS que não possuem conta no Banco do Brasil conseguirão desfrutar de todos os benefícios disponíveis.

Porém, no que diz respeito especificamente à Caixa Econômica Federal, o uso do Meu INSS+ poderá ser feito realmente somente pelas pessoas que recebem repasses por meio desta instituição bancária.

Glauco André Fonseca Wanburg, que atua como presidente interino do Instituto, afirma que, de início, a parceria firmada realmente incluirá somente os dois bancos acima citados. Porém, com o tempo o INSS buscará incluir outras instituições bancárias e demais entidades, tanto privadas quanto públicas, na nova plataforma.

Já Carlos Lupi, que atualmente chefia o Ministério da Previdência, deixa claro que o uso do cartão virtual ligado ao Meu INSS+ é uma forma clara de demonstrar mais cidadania, mais inclusão e mais qualidade de vida para os beneficiários do INSS, incluindo os pensionistas e os aposentados.

Por fim, é importante saber que a implementação desta iniciativa tem, ainda, o objetivo de substituir a famosa declaração de benefício, que até então vinha sendo impressa em papel por pelo menos 400 mil beneficiários, por meio do site ou do aplicativo Meu INSS.

Tal declaração, por sua vez, nada mais é do que um documento no formato PDF, que possui a única finalidade de comprovar que o indivíduo de fato recebe determinado benefício do Governo Federal, por meio do Instituto Nacional do Seguro Social.

Veja também: Como manter a Pensão por Morte do INSS depois de se casar de novo

Ainda sobre as vantagens que dizem respeito ao Meu INSS+

A carteira do beneficiário do INSS, oficialmente chamada de Meu INSS+, permitirá que seus usuários verifiquem o vínculo que possuem com o Instituto de forma segura e rápida, e tudo isso enquanto aproveitam as vantagens disponíveis no “clube de vantagens” que foi criado especificamente para este público, contando não só com descontos em diversos serviços, mas, também, com parcerias estratégias com muitas entidades privadas e públicas.

Uma vez lançada tal iniciativa, espera-se que os beneficiários do INSS, de modo geral, consigam acesso mais facilitado a inúmeros descontos e benefícios, por meio dos quais conseguirão mais bem-estar e mais qualidade de vida.

O Meu INSS+ é a representação de um avanço no que diz respeito à digitalização dos serviços da Previdência, de modo a trazer mais eficiência e comodidade para quem utiliza o sistema.

Veja também: Mudança na APOSENTADORIA ESPECIAL: mais pessoas vão receber