Comecei a usar a SALSA assim e olha só o que aconteceu

Muitas pessoas que gostam de cozinhar não abrem mão de usar a salsa em suas receitas, por conta do sabor único que essa erva apresenta. Porém, nem todo mundo conhece todas as demais propriedades incríveis guardadas neste simples e delicioso ingrediente.

Indo muito além do seu simples uso na cozinha, a salsa também é riquíssima em nutrientes, oferecendo benefícios muito poderosos para o corpo todo.

Inclusive, muitos estudos já têm destacado que ela também possui ótimos minerais, como potássio, ferro e cálcio, estando ainda repleta de vitaminas, a exemplo da vitamina K e da vitamina A.

Portanto, qualquer dieta que também inclua a iniciativa de usar a salsa como alimento irá favorecer o coração e o sangue, por exemplo, conforme é explicado nos próximos tópicos.

Na quantidade certa, é possível usar a salsa a favor da saúde | Imagem: David Todd McCarty / unsplash.com

Os benefícios de usar a salsa com certa frequência

De fato, não é preciso consumir quantidades exorbitantes de salsa para começar a enxergar os benefícios para a saúde.

Apenas 8 gramas desta erva maravilhosa já é capaz de ajudar o organismo a funcionar melhor, uma vez que nesta quantia há 12% de toda a vitamina A que uma pessoa precisa consumir em um dia, além de 16% relacionados à ingestão da famosa vitamina C e surpreendentes 154% no que diz respeito à vitamina K.

Isso significa, entre outras coisas, que o consumo da salsa irá beneficiar a saúde dos olhos e da pele, melhorando ainda o sistema imunológico como um todo.

O metabolismo também ficará “turbinado”, sendo possível enxergar mais rapidez no processo de cicatrização das feridas, melhora na formação óssea e melhora nos quadros de saúde no que diz respeito ao funcionamento do coração.

Por fim, vale frisar que usar a salsa nas receitas com frequência também beneficia o sistema circulatório.

O uso desta erva tão simples pode melhorar a saúde de forma geral

Como é do conhecimento de boa parte da população, os rins são essenciais no processo de filtragem do sangue. E, segundo a revista Healthline, especialista no setor médico, a salsa ajuda a mantê-los saudáveis.

E isso se dá pelo fato de que ela é anti-inflamatória e capaz de regular a pressão arterial, até mesmo diminuindo o risco de formação de pedras no órgão.

Ainda de acordo com a revista, usar a salsa também é uma boa iniciativa para quem quer evitar o câncer de cólon e outras doenças, inclusive as cardíacas.

Por fim, é importante frisar que esta erva reduz a quantidade de açúcar no sangue, por ser antioxidante, o que foi possível notar após a realização de pesquisas com animais. Mas, claro: não basta somente usar a salsa nas receitas: para ter pouco açúcar no sangue é preciso, ainda, que todas as receitas componham uma dieta balanceada.

E, embora esta erva de fato tenha se mostrado ótima, no que diz respeito a proteger a saúde, ainda é preciso fazer mais pesquisas com humanos, para analisar os resultados dentro de condições específicas.

Independentemente de tais resultados serem ainda mais animadores do que os encontrados até agora, eles não irão substituir a ida regular a um médico de confiança.

