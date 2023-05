Concurso da Polícia Militar de SC com 550 VAGAS e salário maior de R$ 16 mil

O ano de 2023 está repleto de oportunidades para ser funcionário público em todo território nacional e melhor ainda, na área da segurança pública. Agora, mais um edital está sendo lançado, o da vez, é o concurso da Polícia Militar de Santa Catarina, que irá ofertar diversas vagas e os salários podem ultrapassar os R$ 16.000. Portanto, se o seu sonho é fazer parte da polícia militar e ter uma boa remuneração mensal e uma estabilidade no emprego, a sua chance é agora.

Saiba todas as informações sobre o concurso e quais as melhores maneiras de começar estudar hoje mesmo.

Novo concurso acaba de chegar na área e pode mudar a vida de várias pessoas | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Quais as principais datas do concurso?

O concurso público está sendo regido pelos editais 001/2023 e edital 002/2023; a banca escolhida foi a Cebraspe. E as inscrições irão começar no próximo dia 19, tanto para o cargo de soldado quanto para o cargo de oficial.

A única diferença é que as inscrições para o cargo de oficial irão terminar no dia 9 de junho ao passo que as inscrições para o cargo de soldado irão terminar no dia 16 de junho.

É necessário realizar o pagamento de uma taxa, sendo que é de R$ 200 para o Soldado e R$ 250 para Oficial.

Todavia, alguns casos permitem que o candidato consiga a isenção, a saber:

Caso seja doador de sangue ou medula óssea;

Ter atuado como mesário;

Ter atuado como jurado em comarcas do estado;

A renda não ultrapassar dois salários mínimos;

Ser voluntário de serviço assistencial na Defensoria Pública.

Já as provas irão ocorrer em datas diferentes, para soldado, a prova objetiva irá ocorrer junto com a discursivas, no dia 27 de agosto de 2023, ao passo que para o cargo de oficial, a prova objetiva irá ocorrer no dia 13 de agosto e a prova discursiva no dia 20 de agosto.

Ao todo, serão 500 vagas para o cargo de soldado e 50 para o cargo de oficial.

Quais as melhores maneiras de estudar para o concurso da PM de SC?

Cada pessoa consegue aprender melhor de uma maneira diferente, mas em geral, após o edital está lançado, não tem jeito, é sentar na cadeira e ir estudar, claro, com inteligência e foco. Concurso público não é igual na escola, uma vez que nos concursos, não passa o mais inteligente, passa o que possui mais técnica.

Então, o primeiro passo é sentar e averiguar o edital e saber as matérias que serão cobradas, a partir daí, você deve efetuar um levantamento de quais assuntos você possui mais dificuldade, para estudá-los mais em relação aos demais.

Não tem lógica você ser ruim em português e bom em matemática e na hora de estudar, destinar 10 horas para matemática e apenas metade disso para português.

Por fim, quando já estiver perto da prova, opte por resolver questões que possua comentários nas respostas, para você saber o que está errando e reforçar seus conhecimentos na área em questão.

E a cada quinzena, realize um simulado, reproduza exatamente como será o cenário no dia de sua prova e aproveite ao máximo.

