Filmes MAIS CAROS que podem ser vistos na Netflix

Não é de hoje que os usuários buscam por filmes que entrelaçam qualidade, roteiro e efeitos especiais. Existem desde filmes com orçamentos mínimos a produções com valores milionários.

A produção média de um filme nacional custa aproximadamente R$ 5 milhões. Por intermédio da Netflix é possível assistir produções incríveis (com orçamentos exorbitantes) por alguns reais mensais! Veja os filmes mais caros que podem ser visto no serviço de streaming e surpreenda-se.

Imagem: Jeane de Oliveira. / noticiadamanha.com.br

O que torna um filme tão caro?

São vários fatores que podem encarecer o orçamento de um filme. Depende tudo do diretor. Visto que ele irá indicar se o filme terá ou não efeitos especiais, onde irão acontecer as cenas, os atores, etc.

Lembrando que filmes que possuem elencos recheados de grandes nomes do cinema tendem a ter um orçamento bem salgado.

Para uma produtora reunir todos os atores que simbolizam os personagens da Marvel, é sem sombra de dúvidas um grande investimento. Por outro lado, não é necessário grandes valores para se ter excelentes filmes. Não tirando o mérito, mas é possível encontrar filmes que foram baratos e são excelentes.

Como é o exemplo do primeiro filme da série Mad Max, que teve apenas 350 mil dólares de orçamento.

Leia mais: Alertar GERAL! Milhões de aparelhos Android estão com vírus de fábrica

A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas

Este filme foi produzido pelos estúdios da Sony. É do ano de 2021 e através da Netflix alcançou milhões de pessoas. É uma das animações mais populares da plataforma. O filme possui um orçamento de aproximadamente 110 milhões de dólares.

O filme é uma espécie de sátira que mostra o poder das inteligências artificiais. Na qual uma família está indo com sua filha até a faculdade, quando as máquinas se revoltam contra os humanos. É um excelente título.

Operação Fronteira

Este filme conta o drama do combate às drogas por agentes dos Estados Unidos. É do ano de 2019. Por mais que aborde um tema sério, o filme conseguiu entregar aos internautas entretenimento, ação e uma lição. O elenco é muito grande e possui nomes excepcionais.

Como é o caso de Oscar Isaac, Charlie Hunnam e Pedro Pascal. A produção contou com um orçamento milionário: totalizando aproximadamente 115 milhões de dólares.

Legítimo Rei

Este filme é do ano de 2018 e conta com excelentes cenários, elencos, história e efeitos. Conta em sua narrativa a batalha entre guerreiros.

O orçamento desse filme é surpreendente. Alcançando a marca de 120 milhões de dólares. Um dos mais caros até então!

Alerta Vermelho

Este filme é do ano de 2021 e sem sombra de dúvidas impressionou os críticos mediante o seu valor exorbitante. Por mais que seja um filme de ação e suspense, há alguns elementos que tornaram o orçamento muito elevado.

A priori, este filme contou com o orçamento de 200 milhões de dólares. Tudo indica que o valor foi tão elevado em razão da presença do astro de Hollywood: Dwayne Johnson. Além disso, o filme também conta com a presença de Gal Gadot, A Mulher Maravilha.