Como usar o WhatsApp para ter MAIS PROTEÇÃO

O aplicativo de mensagens WhatsApp foi criado em 2009, e em março de 2023 mais de 169 milhões de pessoas o utilizam. Ele possui diversos recursos, dentre eles, criação de grupos, realizar pagamentos, enquetes, etc.

A cada atualização, ele facilita a vida do usuário e a última funcionalidade tem chamado a atenção de quem usa o aplicativo. Mais informações sobre o que mudou seguem no artigo a seguir.

O WhatsApp está sempre inovando em relação à proteção de seus usuários | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Conversas protegidas no WhatsApp

A nova funcionalidade está disponível desde o dia 15 de maio. Ela permite que os usuários protejam conversas específicas dentro do aplicativo. Essa informação trouxe tranquilidade para aqueles que querem ter mais privacidade e não ter algumas conversas expostas.

Funciona da seguinte forma, quem deseja ocultar um chat da tela inicial do WhatsApp pode movê-lo para uma pasta segura chamada “Conversas Protegidas”. Todas as mensagens contidas nesta pasta só podem ser acessadas quando inserida a senha ou com o uso da biometria.

O desbloqueio, como a impressão digital ou reconhecimento facial, devem ser cadastrados previamente no dispositivo. Além de ter as mensagens ocultas da página inicial, elas também não aparecem nas notificações.

Essa é uma boa notícia para aqueles que compartilham o celular com outras pessoas da família, principalmente crianças, e até amigos. Essa nova funcionalidade pode prevenir que algumas pessoas vejam alguma mensagem específica, como momentos íntimos, por exemplo.

Veja também: Quando é a Black Friday 2023? Origem e dicas para comprar

Como utilizar a nova funcionalidade

Assim como as demais funcionalidades do WhatsApp, essa atualização é super simples de ser usada e pode ser acessada por todos os usuários nas próximas semanas.

Para quem não quer perder a chance de ocultar mensagens, é só seguir os passos a seguir:

Basta abrir o WhatsApp, selecionar o nome do contato que deseja ocultar as mensagens e escolher a opção de bloqueio para proteger as conversas;

Para visualizar os chats ocultos, o usuário deve deslizar suavemente a caixa de entrada para baixo e inserir a senha ou usar a sua biometria.

Além disso, o WhatsApp informou que serão adicionados mais recursos de segurança nos próximos meses, incluindo a possibilidade de criar senhas personalizadas para determinadas conversas.

Veja também: É MUITA COISA! WhatsApp decide lançar 12 novidades de uma vez

Outros recursos úteis do WhatsApp

Existem outros recursos interessantes no aplicativo, sendo eles:

Escolher não ser adicionado nos grupos

Nesse caso, o usuário pode configurar no aplicativo para não ser adicionado nos grupos sem a sua autorização. Basta ir em “Configurações”, depois em “Privacidade” e em “Grupos”, onde pode ser escolhida as seguintes opções:

Todos; Meus contatos; Meus contatos, exceto.

Se alguém que não tiver permissão de incluir o usuário no grupo fizer esta ação, o convite será enviado por mensagem. A partir disso, a aceitação fica por conta de quem recebeu a mensagem.

Responder mensagem específica de grupo no privado

O usuário pode responder uma mensagem no particular. Para realizar esta ação, basta selecionar a mensagem e clicar nos três pontinhos na parte superior do lado direito a opção “responder em particular”. Assim, ele será direcionado para um chat privado do contato selecionado, onde poderá conversar de forma particular.

Veja também: A empresa pode alterar a DATA do salário? Entenda