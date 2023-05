Governo garante VITÓRIA para os beneficiários do Bolsa Família

É fato que uma das bandeiras que o atual presidente do Brasil mais abraça é a bandeira social, ele é conhecido principalmente por conta do programa Bolsa Família, sua imagem para os brasileiros é tão importante que o chamam de ‘pai dos pobres’.

E agora, Lula acaba de garantir mais uma vitória para os beneficiários do Bolsa Família. Uma vez que eles terão uma excelente notícia para os próximos anos. A medida legisla sobre o aumento real do salário e também do benefício social, entenda.

Grande vitória é garantida para os beneficiários do Bolsa Família | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Qual vitória ele conseguiu?

Lula já bateu o martelo e garantiu que não irá abrir mão de duas promessas que ele fez, isto é, todos os anos, o salário ter um aumento real e também o Bolsa Família ter aumentos anualmente também. A fim de garantir que a população consiga ter a manutenção do seu poder de compra, principalmente, aquelas das classes mais baixas.

Mas para que isso seja possível, Lula pretende abrir mãos de outros setores, como o aumento real para os servidores públicos, além de concursos públicos e ao menos no momento, não autorizar novos benefícios e incentivos fiscais, tudo isso, para que a conta possa fechar e haver o aumento para os beneficiários do Bolsa Família.

Para que isso seja possível, é importante que não haja nenhuma outra emenda na proposta, para isso, Lula pediu que os parlamentares do PT e de outros partidos da esquerda, não apresentassem emendas ao relatório em questão. Agora, é preciso esperar um tempo para ver como será o desenrolar dessa história.

Qual o valor do Bolsa Família atualmente? O que seria esse aumento real?

O aumento real, seja do salário mínimo ou de qualquer outra coisa, está se referindo à inflação do ano anterior. Se a inflação, por exemplo, for de 5% e o salário aumentar 6%, há um aumento real. Todavia, se a inflação for de 5% e o salário aumentar 4%, não houve um aumento real e além disso, ocorreu uma perda no poder de compra dos trabalhadores.

Por isso, a preocupação de Lula em conseguir efetuar essa manutenção. Atualmente, o valor do bolsa família é de R$ 600, mas nem todos recebem essa quantia, já que há o adicional de vários outros benefícios, como o que é concedido para as crianças com idade inferior a 6 anos e também o que será concedido para jovens com idade entre 7 e 18 anos.

Sem contar, que de forma bimestral, milhões de brasileiros recebem o Bolsa Família, com isso, várias pessoas acabam recebendo valores superiores a R$ 1.000, algo inédito para elas. Por fim, a renda per capita mínima será de R$ 142, ou seja, se uma família tiver 10 membros, cada um receberá esse valor. Claro, isso é uma via de mão dupla, o governo concede esses valores e os cidadãos precisam retribuir, para isso, torna-se obrigatória algumas atitudes, como vacinação e presença escolar mínima. Caso a família não siga essas regras, pode ser que elas sejam retiradas do programa social, por isso, é importante sempre ficar atento.

