LULA vai DERRUBAR o preço dos carros populares no Brasil

Boa notícia! O Governo Lula está planejando retornar com força total os investimentos no setor automotivo. A fim de que mais brasileiros tenham acesso ao seu carro próprio. Os primeiros modelos já foram definidos e espera-se que nos próximos meses mais novidades sejam divulgadas. No dia 25 de Maio acontecerá a primeira etapa dessas mudanças. Haverá uma celebração em prol do Dia da Indústria. Tudo indica que os responsáveis pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços hão de dar detalhes importantes sobre as novidades.

Imagem: Jeane de Oliveira. / noticiadamanha.com.br

Carros populares retornam ao Brasil

A priori, o programa está reforçando a redução nos valores dos carros de entrada. Os veículos com motor 1.0 devem estar disponíveis aos consumidores na faixa de R$ 50 a R$ 60 mil. Obtendo facilidade durante a compra, parcelas e até mesmo utilizando o FGTS como garantia.

O anúncio deve ser feito pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp). Futuramente novos veículos devem entrar na lista e abrir um leque maior de escolhas aos brasileiros.

Com isso os primeiros modelos já estão sendo avaliados pelo Governo Lula. Pelo que tudo indica os carros da Renault é um dos primeiros a serem fechados com os brasileiros.

A diretoria da marca entrou em contato com o Governo Federal e desse modo estão dispostos a auxiliar o Brasil nessa empreitada. A fim de proporcionar mais veículos aos brasileiros, gerar mais emprego e renda regional.

Portanto, a ideia geral é criar investimentos dentro do setor. A fim de que haja condições reais que o cliente consiga comprar, dentro de um portfólio já existente. A priori, os veículos vendidos “com preços reduzidos” serão os que possuem motor 1.0. Pelo que tudo indica o modelo Kwid da marca será o primeiro a ser moldado ao programa.

Leia mais: IMPOSTO na hora da compra! Shein e Shopee informarão o valor

Programa prevê facilidade nas compras de veículos

Portanto, de acordo com alguns índices calculados, há um grande atraso na maioria dos pagamentos de veículos comprados no Brasil. Por mais que seja um dos mercados mais atrativos, ainda há preços exorbitantes para a maioria das pessoas.

Desse modo, espera-se que seja possível usar o saldo do FGTS na compra desses veículos. Não usando o valor para quitar a conta, mas como garantia de que os veículos seriam devidamente quitados.

Tal como acontece na modalidade para comprar imóveis usando o valor do FGTS. Portanto, o dinheiro ficaria retido até o pleno quitamento dos valores. Caso o cliente não pagasse, os bancos teriam acesso aos valores retidos na conta bancária.

Até o fim do ano o Governo Lula deve implementar mais novidades acerca desse propósito real aos brasileiros e com isso incentivar cada vez mais a compra do carro zero quilômetro. Lembrando que para os brasileiros que forem MEI, os descontos são bem maiores.