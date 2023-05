14 cursos online DE GRAÇA e com certificado garantido

Está buscando fazer um curso com certificado, mas está sem grana? Saiba que a Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) está oferecendo 12 cursos online totalmente gratuitos e que tem certificado no final. Se você quer aprimorar o seu currículo é uma excelente oportunidade de aprendizado, além de não precisar gastar dinheiro com o curso e nem com locomoção.

E para complementar, a plataforma também vai oferecer a tradução para o inglês para ter uma ampliação das temáticas abordadas. Lembrando que não será cobrado nenhum valor para fazer a inscrição e nem pelo material que eles disponibilizam para o estudo. Se você deseja se inscrever basta entrar no site oficial da universidade e fazer o cadastro. O site é: https://www.ufes.br/.

Entre os 12 cursos que serão oferecidos os que estão em destaque são:

A voz do outro: Prática de fluência e ritmo Libras/Português

Antibióticos: use com cuidado

Brincando de horta na educação infantil

Comunicação em Mídias Digitais

Comunicação em tempos de emergências em saúde

Desvendando a Obesidade

Os cursos têm uma variação de horas de 15 a 60 horas.

Por mais que os cursos sejam autoinstrucionais é uma boa oportunidade para quem gostaria de ampliar seus conhecimentos e estar sempre atualizado em outras áreas. Por isso, se você é um desses aproveita as inscrições e faça agora mesmo.

Quero me inscrever no curso, como faço?

Se você quer fazer o curso é preciso criar uma conta login e senha no portal e ter acesso a internet e cadastrar um e-mail válido. Pode ficar tranquilo que não tem uma data limite de até quando pode fazer as inscrições, porém a partir do momento que fizer vai ter um prazo limite para terminar o concurso e conseguir o seu certificado.

Para concluir o curso e ter direito certificado é preciso ter o aproveitamento mínimo de 70%, logo após pode pegar o certificado gratuitamente, é importante destacar que os cursos podem ou não ter métodos de avaliação de resultados.

Plataforma do curso

A plataforma do curso foi desenvolvida em parceira com a Pró-Reitoria de Extensão, Superintendência de Educação a Distância (Sead) e Secretaria de Relações Institucionais (SRI). Tudo pensando especificamente para receber as pessoas que querem aplicar o seu conhecimento em diversos temas.

Além disso, ter um certificado é melhor ainda para comprovar no currículo que você fez o curso e teve a frequência mínima para conseguir.

Os cursos são essenciais dentro do currículo para abrir portas de emprego, pois assim a empresa analisa que a pessoa tem interesse de estudar e que buscou conhecimento em suas áreas.

