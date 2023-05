Terror da Netflix! Filme é só para quem tem CORAGEM e estômago forte

Quem está em busca de um bom terror da Netflix, para apertar o play e sentir todas as emoções únicas que somente os filmes deste gênero podem proporcionar, agora conta com um título que, ao que tudo indica, irá atender perfeitamente às expectativas.

Trata-se do filme polonês O Monastério (em inglês chamado de Hellhole), que foi lançado na plataforma no segundo semestre do ano passado (2022) e agora, graças ao impulsionamento recebido pelo algoritmo, está sendo visto por cada vez mais pessoas.

E, de fato, há muito o que se esperar desta obra!

Afinal, de acordo com sites estrangeiros que são especialistas neste tipo de entretenimento, muitas pessoas estão até mesmo sentindo enjoos enquanto assistem este filme, o que somente comprova que é um terror de peso!

Mais detalhes sobre ele podem ser conferidos a seguir.

O Monastério: um terror da Netflix que todo fã do gênero deve assistir (se tiver estômago)

Com direção de Bartosz M. Kowalski, o filme O Monastério é todo ambientado no ano de 1987, retratando a história de Piotr Zurawski, um policial disfarçado que foi encarregado de desvendar a história do desaparecimento de 7 mulheres dentro de um mosteiro.

Ao se disfarçar de monge e se misturar aos demais, não demora muito para que ele descubra que o caso que está tentando solucionar pode ser muito mais “pesado” do que ele consegue aguentar. Ou mesmo engolir, literalmente.

Isso porque, em resumo, todo o enredo é repleto de fenômenos sobrenaturais, exorcismos, mistérios, possessões, sustos e até mesmo o aparecimento de muito sangue no melhor estilo trash. E, por fim, há o que mais tem causado enjoo, exigindo que os fãs de terror da Netflix tenham estômago forte: muitas comidas no mínimo suspeitas são mostradas de forma muito impactante.

O que a mídia tem falado sobre este filme

Segundo o Collider, diversos espectadores e até mesmo críticos de cinema postaram na rede social Twitter as impressões que tiveram enquanto assistiam ao filme O Monastério.

Algumas postagens feitas apontam que este terror da Netflix é complexo, a ponto de chegar a “deixar o cérebro com um buraco”, enquanto outras davam um simples recado aos usuários: jamais dar o play para começar a assistir, caso esteja fazendo uma refeição.

Já para o podcast Imported Horror, trata-se de um terror psicológico, alimentar e corporal: uma produção realmente perturbadora, que ao final reforça que não importa onde ou quem: todas as pessoas, de uma forma ou de outra, estão condenadas.

E, tem mais:

Muitas análises revelam que o filme O Monastério não é daquele tipo que deixa o espectador recuperar o fôlego em algumas partes: seu ritmo simplesmente mantém o suspense a todo momento. Isso sem citar o fato de que se apegar aos personagens pode ser um erro: a obra está repleta de plot twists.

Para quem é fã do gênero, de fato é um prato cheio, com o perdão do trocadilho.

A dica, por sinal, é colocar este terror da Netflix na lista e assistí-lo o quanto antes. Afinal, não raramente a plataforma precisa excluir alguns filmes e séries.

