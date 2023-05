Nubank: aprenda a solicitar EMPRÉSTIMO pelo app

Às vezes a situação começa a apertar e o cidadão precisa recorrer a um empréstimo com o seu banco. Basicamente, a instituição financeira fornece um dinheiro para o cliente de imediato e o cliente paga mensalmente um valor, até quitar a dívida, claro, o valor total é acrescido com juros. A depender do banco, ao final do prazo para pagamento, a pessoa pode ter pago várias vezes o valor que recebeu, por isso, é importante escolher qual banco irá usar. Um dos melhores da atualidade é o Nubank, no que diz respeito às taxas e burocracias, portanto, confira como realizar um empréstimo pelo aplicativo.

Empréstimo Nubank vale a pena?

Em um contexto geral, sim, embora realizar um empréstimo simplesmente para gastar ‘à vontade’ nunca seja uma boa ideia. Mas quando o empréstimo é realizado com o intuito de pagar uma dívida pontual ou realizar um sonho, pode ser uma boa ideia. Além disso, contratar o valor pelo Nubank pode trazer várias vantagens que em bancos convencionais o cliente pode não conseguir.

Lembrando que a instituição possui taxas específicas e um limite pré-aprovado para cada cliente, tudo vai depender da relação da pessoa com o banco. Isto é, alguém que possui conta e movimenta dinheiro há anos, terá um limite bem superior em relação aos novos usuários. Por isso, as taxas não são fixas, são variáveis.

Caso a pessoa tenha dúvidas, pode simular o empréstimo antes de realizá-lo, para saber o valor que pagará e a quantidade de parcelas, que pode ser de até 24 vezes. Lembrando que a carência para começar o pagamento é de até 90 dias. Por fim, é bom sempre observar quanto irá custar a operação total.

Como solicitar o empréstimo pelo aplicativo?

O primeiro passo – obviamente – é ter uma conta ativa no aplicativo, feito isso, efetue login e siga os demais passos:

Na tela inicial do nubank, selecione a opção que tem a frase ‘pegar emprestado’;

Em sua tela, haverá várias orientações que o banco concede antes da contratação, após lê-las, clique em ‘calcular empréstimo’;

Agora o banco vai indagar acerca dos motivos que levaram a pessoa a realizar a operação;

Na outra tela, escolha o valor, a quantidade de parcelas e a data do pagamento da primeira prestação;

Caso você tenha se agradado com a simulação, já pode contratar, basta clicar em ‘confirmar contratação’;

Por fim, digite sua senha de 4 dígitos para completar.

Agora, basta esperar que o banco irá validar o contrato, isso demora pouco tempo, o dinheiro costuma cair quase que automaticamente na conta do cliente após poucas horas. Lembrando que caso o cliente queira cancelar o empréstimo, ele tem até 7 dias após a contratação. Isso é comum quando a pessoa pega emprestado a fim de comprar algo e consegue o item almejado de graça. De antemão, sempre analise o valor que pegou emprestado e quanto irá pagar, sempre que possível, opte por amortizar as parcelas – pagando a parcela atual e a última – fazendo isso, em pouco tempo conseguirá quitar a sua dívida com o banco.

