Estes legumes CHUPAM o açúcar que está no seu sangue

A diabetes é uma doença crônica, ou seja, infelizmente não tem cura e por isso, os pacientes sempre devem manter o cuidado com sua saúde para evitar picos elevados de açúcar em seu sangue, uma vez que isso pode causar bastante problemas de saúde e até mesmo emergências médicas. A diabetes ocorre quando o corpo não produz de maneira parcial ou integral a insulina, por conta disso, os níveis de glicose no sangue não são controlados. Mas estudos acabam de mostrar legumes que conseguem auxiliar nessa regulagem do açúcar no sangue, confira.

Os ricos em fibras são excelentes

Cenoura

A cenoura possui bastante betacaroteno, por conta disso, o legume citado tem um grande potencial na hora de auxiliar os níveis de glicose no sangue. De acordo com os estudos realizados, o antioxidante citado apresenta uma grande eficiência na hora de melhorar no funcionamento das células beta pancreáticas, isto é, as células que são responsáveis pela produção da insulina. No caso, os principais beneficiados são aqueles que possuem diabetes tipo 2.

Brócolis

Esse alimento que nem todos gostam, pode ajudar e muito na luta contra os altos níveis de glicose no sangue. Isso por conta que o legume é repleto de fibras e elas não são digeridas, então, a maneira que o organismo lida com elas são diferentes dos outros carboidratos. Por conta disso, não há uma grande presença de glicose no sangue proveniente do Brócolis.

Abobrinha

Esse legume segue quase o mesmo raciocínio do anterior, isto é, há uma grande concentração de fibras solúveis, o que vai reduzir a velocidade na qual o alimento vai ser absorvido pelo organismo, por conta disso, os níveis de glicose no sangue acabam sendo bem menores.

Veja também: OMS Confirma Surto De Vírus LETAL Parente Do Ebola

Os próximos legumes não estão presentes na mesa da maioria dos brasileiros

Berinjela

Sim, por incrível que pareça, embora ela seja sempre esquecida quanto são citados vegetais que são repletos de nutrientes, mas esse legume pode ajudar bastante em suas refeições, principalmente, as realizadas no período da noite. Isso por conta que há várias fibras solúveis e ela acaba sendo um alimento que apresenta um nível glicêmico baixíssimo, o que evita que haja elevação do nível de açúcar no sangue.

Além disso, alguns estudos apontam que a Berinjela pode reduzir os riscos de pessoas que não são diabéticas de desenvolverem a doença.

Couver-flor

Não importa como o alimento é feito, ele sempre será um ótimo aliado na luta contra os altos níveis de glicose. Uma vez que mesmo ele cozido sozinho ou no arroz, ele ajudará nessa regulagem. Além disso, com o legume, a pessoa acaba tendo acesso a uma rica fonte de vitamina A e K.

Por fim, sempre fique atento aos seus hábitos diários, caso você seja ou não diabético. Caso você já tenha a doença, só tente controlá-la, caso não tenha, mude seu estilo de vida antes que seja tarde. Ter a doença não é nada bom e a depender da gravidade dela, a pessoa pode precisar fazer uso de insulina diariamente, o que é bastante dolorido.

Veja também: 3 Sintomas De Doenças Reveladas Pelo XIXI