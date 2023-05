O QUE DIABOS É ISSO? Telescópio da NASA flagra planeta cheio de SEGREDOS

Não é de hoje que os homens tentam descobrir mistérios do espaço. Com o avanço da tecnologia é muito mais fácil obter detalhes minuciosos sobre outros planetas existentes fora do sistema solar. O telescópio James Webb, está se destacando pela sua incrível capacidade de observação. Dessa vez ele revelou detalhes surpreendentes de um planeta misterioso que está fora do nosso sistema solar. Sua atmosfera é incrível e cheia de segredos. Os pesquisadores se assustaram ao ver o que tinha ali.

Planeta misterioso encontrado – edição/ noticiadamanha.com.br.

Planeta GJ 1214 b é observado de perto

Por intermédio do James Webb os pesquisadores visualizaram mais de perto a estrutura do planeta GJ 1214 b. Ele está sendo considerado um “mini-netuno”. Embora seja comum na galáxia, ainda é desconhecido pelos cientistas.

Entretanto, acima de tudo o que chama a atenção neste planeta é a sua atmosfera. Em contraste aos demais conhecidos, ela é cheia de vapor. De acordo com as imagens captadas pelo telescópio a camada da superfície emana vapor e é reflexiva.

Com isso os cientistas afirmam que essa foi uma das maiores e “melhores” observações já feitas de um “mini-neturno”. Pode-se afirmar que o planeta está completamente preenchido por uma espécie de camada de nuvens ou neblina.

Outro ponto curioso sobre este planeta é que ele possui bastante luz. Ele brilha bastante se comparado com outros planetas. Como por exemplo a Terra. Entretanto, seu brilho não é oriundo meramente porque ele está mais próximo de sua estrela-mãe.

É válido lembrar que pelo motivo dele refletir uma grande quantidade da luz oriunda do sol, ele acaba se tornando não somente brilhante como gelado. Seu nome está diretamente relacionado com o planeta Netuno.

Neturno e sua correlação com o GJ 1214 b

Pelos estudos firmados até aqui tudo indica que o planeta foi originado longe de sua estrela, tornando-se uma espécie de anã vermelha. Posteriormente espiralado para dentro de sua própria órbita. O ano neste planeta equivale a somente 1,6 dias terrestres.

Ainda não se sabe muito sobre este planeta tão misterioso. Entretanto, até agora está sendo uma incrível aventura aos cientistas. A fim de conhecer o processo de fundação dos demais planetas da classe mini-Netuno.

Portanto, espera-se que com o avanço da tecnologia novas curiosidades sejam encontradas acerca deste e tantos outros planetas próximos ou distantes do nosso sistema solar.

É interessante lembrar que existem no mínimo 200 bilhões de galáxias no universo. Desse modo, pode-se estimar que há mais de 10^25 exoplanetas que orbitam suas estrelas. Totalizando então números quase que infinitos em nosso universo observável. Sem contar nos universos que não são possíveis observar. Já parou para imaginar o quão grande é isso? As descobertas da ciência agora que estão começando. Sem sombra de dúvidas nas próximas décadas mais e mais curiosidades serão reveladas.