Banco Inter pode ajudar clientes que estão SEM DINHEIRO

Definitivamente ninguém gosta da ideia de ficar sem dinheiro. Porém, quando o fim do mês se aproxima, os bolsos vazios acabam se tornando a realidade de boa parte da população brasileira, sendo que o valor que muitos recebem é destinado basicamente para o pagamento de contas.

Porém, felizmente, para muitas pessoas essa realidade pode ser alterada, para melhor.

Trata-se de uma iniciativa adotada pelo Banco Inter, uma instituição financeira que agora possibilita que seus clientes façam, de forma adiantada, o saque do famoso Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

E, o melhor de tudo: o cliente Inter que optar por essa antecipação poderá contar com o dinheiro em sua conta em pouquíssimas horas: é possível solicitar quantias a partir de R$ 301, desde que, obviamente, exista saldo na respectiva conta FGTS do cidadão, estando ela ativa ou inativa.

É preciso, ainda, atender a outros pré-requisitos que este famoso banco digital definiu, conforme é explicado no decorrer da leitura a seguir.

Quais pessoas que estão sem dinheiro podem solicitar a antecipação

O saque acima citado, que está sendo facilitado pelo Banco Inter como forma de ajudar quem está sem dinheiro, nada mais é do que o famoso saque-aniversário, ao qual milhares de trabalhadores já aderiram.

Ou seja:

Antes de mais nada, para solicitar a retirada a pessoa precisa ter pelo menos 18 anos, ser correntista deste banco digital e, claro, ter optado por essa modalidade de saque. É preciso, ainda, trabalhar com carteira assinada e/ou ter saldo disponível no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

Outro ponto importante a ser atendido é a autorização para que o Banco Inter acesse as informações do trabalhador junto do Fundo, pois só assim o repasse poderá ser feito.

Toda a solicitação representa um processo que é feito de forma totalmente online. Além disso, o correntista não precisa se preocupar em lembrar de pagar as prestações mensalmente, uma vez que o desconto costuma ser realizado diretamente no próprio FGTS do contratante.

Inclusive, vale frisar que a solicitação pode ser feita até mesmo por pessoas que se encontram sem dinheiro e também negativadas.

Por fim, é importante entender que existe a cobrança de juros da antecipação relacionada ao saque-aniversário: no Banco Inter, a taxa dessa cobrança é de 2,05%, sendo ela cobrada mensalmente.

Como o correntista do Banco Inter deve fazer a solicitação do dinheiro

O processo para o cliente do Banco Inter sair de uma realidade sem dinheiro para uma realidade com dinheiro em conta é consideravelmente simples.

É preciso entrar no app do FGTS, logar e, depois, aderir ao saque-aniversário, fazendo a devida leitura das condições e dos termos impostos.

Depois, é preciso selecionar “Autorizar bancos a consultar seu FGTS” e, então, clicar em “Empréstimo saque-aniversário”.

Por fim, será hora de selecionar o Banco Inter como a instituição bancária escolhida, para que o mesmo possa ter acesso ao saldo do Fundo: o acesso ao app do banco será o último passo definitivo, pois é nele que a simulação e a solicitação serão concretizadas.

