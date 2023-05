DETESTA áudios do WhatsApp? Novidade MILAGROSA vem aí

O WhatsApp é um dos mensageiros mais usados em todo o mundo e com milhões de usuários é comum que a empresa queira atender a demanda de todos. Desde o ano de 2021, um pedido foi feito e somente agora, em 2023, ele deve ser realizado. Vai ajudar bastante aos usuários que não gostam de áudio ou então, não podem escutá-los todo o tempo, por motivos de trabalho ou pessoais mesmo. Confira as novidades da nova funcionalidade que deve chegar ao WhatsApp.

A transcrição de áudio deve ser lançada em breve

Os usuários sempre estão em vários grupos e nem sempre conseguem ter um controle dos áudios que recebem, então, com essa nova função de transcrição, a situação deve ficar bem melhor para os usuários, uma vez que não irão correr o risco de abrir um áudio inapropriado no meio de um evento importante, por exemplo.

Há tempos essa funcionalidade era pedida, mas apenas agora, com o advento da tecnologia, que ela vai se tornar realidade. Há dois anos, embora existissem tecnologias que fizessem a transcrição em tempo real, mas a maioria ainda não estava adaptada para o português, agora, anos depois, tudo está bem melhor.

Na prática, o recurso deve funcionar como uma faixa de texto que ficará logo após o áudio e o áudio vai passando e o recurso sendo ativado. Ou seja, dá para ouvir quantos áudios quiser sem ligar o som do celular.

A ferramenta já pode ser usada?

Sim e não. A empresa não liberou a funcionalidade para todos ainda, de acordo com as informações que há nas redes sociais, isso será feito de maneira gradual. Ou seja, daqui alguns meses é que todos podem desfrutar da função, até mesmo os novos usuários. Isso acontece porque a funcionalidade está no que se chama período de testes, qualquer problema será corrigido agora.

Mas caso você precise da funcionalidade de imediato, há uma opção chamada Chatbot Viratexto, que para usar, basta enviar uma mensagem para o número (31) 97228-0540 com o áudio que haverá a transcrição.

Muitos usuários não conseguem entender como funciona o sistema de captura de áudios para converter em texto e embora não pareça, ele é bem simples, a saber, estas são as etapas:



Captura do áudio: obviamente, o áudio é gravado ou importado de um arquivo de áudio.

Pré-processamento: agora haverá a etapa do pré-processamento, que serve para remover os ruídos que podem atrapalhar a qualidade do áudio.

Segmentação: agora, o áudio é cortado em pequenos trechos, para facilitar o processo de transcrição.

Reconhecimento: Nessa etapa, ocorre o reconhecimento da fala, para que o áudio possa virar texto.

Pós-processamento: por fim, o texto gerado passa por outro processo para evitar que haja erros grotescos, como de ortografia ou de formatação.

E é dessa maneira que o áudio que você enviou pode virar texto. A tecnologia está sendo amplamente usada em vários setores, principalmente, nos que envolvem a edição de vídeos e também na acessibilidade de pessoas, pois graças a isso, quem não consegue escutar direito pode ter acesso a um conteúdo melhor.

