NINGUÉM USA PARA NADA! 3 funções inúteis do celular que estragam a bateria

No mundo contemporâneo, é bastante comum as pessoas passarem menos tempo em casa e mais tempo no trabalho e na faculdade, por conta disso, ao comprarem um telefone celular, elas sempre priorizam aqueles que possuem uma bateria que suporta uma maior carga, já que na maioria das vezes, os aparelhos são carregados apenas uma vez por dia. Todavia, com o passar do tempo, a bateria pode ir perdendo sua capacidade, contudo, para ‘burlar’ isso, você pode desativar 3 funções que são inúteis em seu celular e podem ajudar no processo da perda de qualidade da bateria, entenda.

Imagem de Steve Buissinne por Pixabay

O que fazer para a bateria durar mais?

Antes de falarmos propriamente dito sobre as funções mais inúteis que há no celular que podem acabar com a sua bateria, vamos falar boas práticas que devem ser usadas para otimizar ainda mais a vida de sua bateria, a saber:

Cuidado na hora de carregar: Uma das piores coisas que há, é quando a pessoa pega o celular e fica carregando ele aos poucos, isso acaba com a saúde da bateria. Então, quando você decidir carregar o seu celular, faça isso de uma só vez, para evitar danos à bateria.

Brilho da tela: Fique ligado a como está o brilho da sua tela, ele é um dos fatores que mais gastam sua bateria e na maioria das vezes, sem a devida necessidade. Só use o brilho no máximo se o ambiente que você estiver de fato requerer isso, caso não, use com moderação. Isso vai ajudar até mesmo a evitar danos na visão.

Aplicativos secundários: Outra prática que é boa é fechar os aplicativos que ficam em segundo plano, alguns, conseguem gastar bastante bateria, mesmo sem ser usados, isso por conta que eles usam bastante memória RAM e também exigem do processador. Por isso, quando não for mais usar um aplicativo, sempre feche ele completamente.

E quais as 3 funções inúteis que pode desligar?

As funções não são totalmente inúteis, todavia, se a pessoa não estiver usando elas, não é preciso ficar com elas ativadas, pois isso pode fazer com que o celular descarregue mais rápido. A primeira função é a localização, isto é, não é preciso usar o GPS ligado durante todo o tempo, isso consome bastante carga, principalmente, por conta que os aplicativos ficam buscando ela a todo momento.

Outra função que não é tão usada e pode ser desativada, é a função Bluetooth, às vezes a pessoa esquece e deixa ela ativada por bastante tempo e quando percebe, o celular já está descarregado. Então, caso você não vá usar a função para escutar uma música no carro, por exemplo, pode deixá-la desligada.

Por fim, a função que realiza atualizações no sistema de maneira automática. Deixa essa função desligada, senão, a todo momento ela estará buscando atualizações, o que vai consumir bastante sua bateria. E agora, a dica bônus, se você estiver com bastante pressa para o celular carregar, basta ativar o modo avião, com isso, várias funções serão desativadas, o que vai acarretar em um carregamento bem mais rápido.

