Atualização do RG: como fazer para não ficar inadimplente

Pessoas que amam viajar devem ficar ligadas na atualização do novo RG. O documento, sendo digital ou impresso, em breve será o principal documento, podendo servir até como passaporte para viagens nos países do Mercosul.

O antigo RG, ou seja, o documento de Registro Geral, poderá deixar de ser usado no Brasil. Portanto, a Carteira de Identidade Nacional (CIN) irá substituir a antiga cédula de identidade.

A seguir seguem mais informações sobre como emiti-lo e se ele é obrigatório.

A atualização do RG será indispensável para os brasileiros | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Como é feita a atualização do RG

Como uma forma de unificar os modelos e ter um padrão seguro para os cidadãos, os brasileiros devem fazer a mudança, por conta da atualização do RG que foi determinada pelo governo.

O novo modelo, a carteira de identidade nacional (CIN), será aceita nos países do Mercosul no lugar do passaporte. Ela também terá o mesmo número do CPF na CIN.

Seguem as informações que estarão na CIN:

Data de nascimento;

CPF;

Nome completo;

Naturalidade ou nacionalidade;

Órgão expedidor;

Nome dos pais;

Data e local de emissão;

Assinatura do titular, a não ser as pessoas analfabetas ou as que perderam a função motora;

QR Code que valida a versão eletrônica;

Caso o titular seja doador de órgãos, essa informação constará;

Tipo sanguíneo.

Sua emissão ainda não é obrigatória no país, porém, terá um prazo para que os estados passem por toda a adaptação e se adequem ao novo formato. O prazo máximo estipulado para a troca do documento é de 10 anos, portanto, todos os brasileiros terão a oportunidade para trocar o CIN até 2032.

Logo no seu início, a mudança era obrigatória em todo Brasil no início de março, porém, por conta do processo estar em fases de testes em alguns estados e no Distrito Federal, isso foi mudado.

Veja também: Precisando CHORAR? Romance da Netflix faz as lágrimas rolarem

Prazo para todos os estados começarem a emitir o novo RG

Alguns estados não começaram a emitir o novo RG, porém, os mesmos terão até o dia 06 de novembro de 2023 para dar início ao processo. Lembrando que a emissão do CIN é gratuita para todos os cidadãos, além da exceção abaixo.

Essa regra só não vale para aqueles que perderam o documento. Estes terão que pagar para emitir segunda vida do novo RG, tendo um custo de até R$ 200,00, a depender da localidade.

Os seguintes estados estão emitindo o novo documento:

Acre;

Alagoas;

Goiás;

Mato Grosso;

Minas Gerais;

Pernambuco;

Piauí;

Paraná;

Rio de Janeiro;

Rio Grande do Sul;

Santa Catarina.

O seu uso será ainda mais facilitado devido a uma versão digital. Esta pode ser visualizada pelo celular caso a pessoa não esteja com a versão impressa, o que facilita muito a vida dos cidadãos.

Os brasileiros que residem nos estados citados acima já podem emitir o novo RG através dos Institutos de Identificação dos Estados. Os demais, devem acompanhar as datas previstas nos órgãos que emitem o novo RG.

Veja também: Quando cai o dinheiro da RESTITUIÇÃO do IR 2023