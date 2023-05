Benefício ETERNO para estudantes? Valor de R$ 400 todo mês

Muitos estudantes querem ter uma renda para ajudar nos estudos, ainda mais se for todo mês. O Governo Federal oferece uma bolsa para todos os estudantes que precisam continuar os estudos, porém, por falta de renda, não conseguem se bancar.

Não são muitas pessoas que sabem dessa informação, mas o Governo oferece esta renda a mais para estudantes dos institutos federais. Para isso, os alunos que estiverem em situação de vulnerabilidade podem concorrer a bolsa.

Dessa forma, eles poderão continuar o curso e sem sufoco, basta aguardar o edital para se inscrever. Mais informações sobre o benefício permanente, quem tem direito e como se inscrever seguem no texto abaixo.

Quais estudantes, especificamente, podem receber o benefício

Antes de informar quem pode receber o benefício, é importante dizer que durante o período de férias ele não é ofertado para os estudantes, com uma exceção que está logo abaixo.

O benefício é oferecido para os estudantes que precisam de uma renda extra permanente. Sendo destinado para os alunos que necessitam continuar estudando, mas não conseguem se bancar por estarem em condições de vulnerabilidade.

O Instituto Federal do Piauí lançou um edital recentemente. Os estudantes do campus de Uruçuí de qualquer curso podem concorrer ao benefício. Ele é chamado de Benefício Permanente do Programa de Atendimento ao Estudante em Vulnerabilidade Social (PAEVS).

O PAEVS é pago todos os anos, e o melhor de tudo, é que ele é recebido até o estudante terminar o curso. Porém, uma vez ao ano, a instituição faz uma revisão em todos os dados cadastrais, isso para verificar se o aluno ainda se enquadra aos critérios para receber o benefício.

É importante ressaltar que o benefício é pago somente quando se tem aulas. Durante as férias, o aluno não recebe o benefício de renda extra permanente. Há uma exceção, caso o aluno comprove que precisa receber a renda, ele terá direito. Assim, é feita uma avaliação socioeconômica contendo os dados do estudante.

Critérios para que o estudante possa solicitar o benefício

Assim como todos os benefícios do Governo Federal, há alguns critérios para que o estudante receba a renda extra permanente. O estudante precisa e enquadrar nas seguintes condições:

O aluno deve estar matriculado em um dos cursos do IFPI, sendo no campus de Uruçuí;

Sua renda mensal familiar per capita, ou seja, por pessoa, deve ser de até um salário mínimo e meio;

Deve também apresentar, bem como, também comprovar que vive em situação de vulnerabilidade social;

O estudante também não pode receber nenhum tipo de benefício do Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES). Sendo a única exceção os pagamentos que podem ser cumulativos.

Os estudantes que estiverem dentro desses critérios podem se inscrever no edital para receber o benefício de R$ 400. Isso ajudará muito no progresso dos alunos durante todo o curso, visto que ele é pago até o final do mesmo.

