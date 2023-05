Concurso dos CORREIOS 2023 com mais de 5 mil vagas; edital sai ou não?

Para os concurseiros de plantão criaram expectativa para a realização do Concurso dos Correios 2023 desde quando José Rivaldo da Silva, que é o secretário geral da Findect, disse que seria possível fazer uma abertura de cerca de 5 mil vagas para cargos com ensino médio e superior.

Essa informação aconteceu depois de uma reunião que teve em Brasília com a Diretoria Executiva dos Correios, e através dessa reunião foram discutidas as demandas dos funcionários.

concurso ainda não tem data de previsão. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Concurso Correios vai acontecer?

Infelizmente ainda não se tem uma data correta e se vai acontecer neste ano de 2023, tudo vai depender de uma aprovação do novo presidente dos Correios que é o Fabiano Silva dos Santos.

Espera-se que o concurso possa acontecer até o mês de dezembro, se caso realmente for aprovado, é importante ficar atento a essas informações divulgadas para se preparar para as provas.

Cargos do concurso 2023

Como não temos informações pois o concurso ainda não foi lançado, as possíveis vagas são para abranger cargos de ensino médio e de ensino superior.

Nos cargos de ensino médio são:

Atendente Comercial

Carteiro

Operador de Triagem e Transbordo

Já para os cargos de ensino superior são:

Analista de Correios

Especialistas em Correios

Médio do Trabalho

Enfermeiro do Trabalho

Benefícios e salários do concurso

O salário inicial pode variar de R$ 2.179,25 para os cargos de ensino médio a R$ 6.333,54 para os cargos de ensino superior, e outros benefícios.

Previsão do edital

Por mais da urgência na realização desse concurso pela falta de funcionário, ainda precisa da aprovação do novo presidente dos Correios e também da publicação do edital.

A expectativa é para que o Concurso dos Correio possa ser realizado ainda até o mês de dezembro desse ano, com essas vagas abertas. Para já começar 2024 com os cargos preenchidos.

Prova do concurso do correio

Para os candidatos do ensaio médio é preciso estudar Língua Portuguesa, Matemática, Informática e Geografia. Já as pessoas com ensino superior precisam estudar o conhecimento da área, além de português e informática.

Lembrando que o concurso ainda está dependendo da aprovação do novo presidente do Correio, e até o momento não tem nenhuma data estipulada para divulgar o edital. Se você pretender fazer esse concurso fique ligado as informações que serão lançadas para ter a sua vaga.

