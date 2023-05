Benefício de R$ 710 liberado no Caixa Tem ainda este mês

O maior programa social do Brasil é o Bolsa Família e como sabemos no mês de março Lula relançou o programa com novidades. O Ministério do Desenvolvimento Social também entrou nessa para aperfeiçoar o programa, já que é o maior do país.

E nesses últimos meses, o Bolsa Família ganhou o benefício da primeira infância no valor de R$ 150,00 para crianças de 0 a 6 anos (será pago para somente 2 crianças por família) que já está sendo pago desde março e, além disso, colocou um adicional de R$ 50,00 para gestantes e para jovens de 7 a 18 anos, mas esses benefícios só serão pagos em junho.

benefícios adicionais do Bolsa Família. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Tudo isso está acontecendo pois o governo quer criar uma estratégia de que a renda mínima seja de R$ 142 por pessoa, ou seja, uma casa que tem 5 pessoas, não poderá receber menos de R$ 710,00 ao mês.

Wellington Dias disse “Neste mês de maio temos uma mudança para aperfeiçoar o programa e vai ter uma atualização completa da renda, um exemplo disso é para as gestantes mais de 50 reais de renda”.

Limite de renda Bolsa Família

Se você tem interesse de fazer parte do programa do Bolsa Família saiba que esse é um dos requisitos mais importante, que é a renda permitida. O programa Bolsa Família atende somente pessoas que tem cadastro no CadÚnico e que tenha renda máxima de R$ 218,00 por pessoa.

E para que isso seja possível, a pessoa precisa ir até o CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) na cidade onde mora e apresentar todos os documentos que pedem como exigência para ter o cadastro. Feito isso, o Ministério do Desenvolvimento Social faz a seleção de quem será aprovado ou negado.

Essa é uma das regras mais importantes que deve ser seguida, mas fora isso é necessário também que as crianças e adolescente mantenham uma frequência mínima e boa na escola, além de ter todas as vacinas em dia, e para as gestantes é necessário realizar todos os exames do pré-natal.

Caso contrário o benefício pode ser bloqueado.

Parcela mínima do Bolsa Família

O programa Bolsa Família paga o valor fixo de R$ 600,00 por família, mas as famílias que são numerosas têm chance de receber a mais que isso com os benefícios adicionais que Lula colocou no programa.

