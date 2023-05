Transforme sua AVÓ em FIGURINHA do WhatsApp sem precisar de app extra

Atualmente, usar ao menos uma figurinha do WhatsApp é quase que obrigatório para qualquer usuário deste aplicativo tão famoso mundialmente: esse elemento é divertido e ajuda a deixar a conversa muito mais descontraída. Muitas vezes, por sinal, basta uma figurinha para nos expressarmos, sem necessidade de recorrer ao uso de palavras.

E ocorre que as pessoas que utilizam aparelhos celulares com o sistema operacional iOS, os famosos iPhones, contam com uma funcionalidade que está diretamente ligada às figurinhas e, por algum motivo, ficou pouco conhecida.

Trata-se da funcionalidade de transformar qualquer imagem salva nas pastas do telefone em figurinhas, sem que, para isso, seja preciso recorrer a outros aplicativos que ficaram famosos por facilitar a criação dos stickers.

A função funciona de um jeito muito simples, bastando basicamente arrastar o elemento de interesse para dentro de uma conversa em aberto, conforme será explicado no decorrer da leitura deste artigo.

Para algumas pessoas, criar uma figurinha do WhatsApp é algo que precisa de segundos para ser feito | Imagem: Anaya Katlego / unsplash.com

Criar uma figurinha do WhatsApp nunca foi tão fácil para quem possui estes aparelhos!

O usuário que deseja criar sua figurinha do WhatsApp de forma criativa, sem precisar usar outro aplicativo que não seja o próprio “Whats”, deve, antes de qualquer coisa, abrir a galeria do seu aparelho celular e escolher a foto que deseja utilizar.

E, o melhor: realmente é possível escolher só “um pedacinho” da imagem, ao invés de usá-la por completo como sticker.

Ou seja: depois que a imagem for aberta, será a hora de o usuário selecionar qual elemento dela deseja usar. Pode ser um cachorrinho que está brincando, a avó que está preparando o almoço para a família, a televisão que está transmitindo algo inusitado… Literalmente qualquer parte da foto pode ser escolhida.

Uma vez feita a escolha, será o momento de arrastar o elemento para dentro de uma conversa que esteja rolando dentro do aplicativo WhatsApp.

Mais simples e prático, impossível!

É preciso, porém, se atentar ao fato de que essa funcionalidade é válida somente para os iPhones a partir do iOS 16, de acordo com o portal WABetaInfo, que é especializado em tudo que diz respeito às novidades do “Whats”.

Inclusive, este próprio portal já havia falado sobre essa função no início deste ano, reforçando que ela não é necessariamente uma novidade: desde 2022 alguns celulares do sistema iOS já conseguiam criar figurinha do WhatsApp sem a instalação de outros apps.

Passo a passo de como ter uma figurinha do WhatsApp de forma prática e rápida

Então, resumindo, somente os proprietários de iPhones podem criar uma figurinha do WhatsApp sem recorrer a outro aplicativo. Mas, para isso, o sistema iOS do aparelho deve ser a partir da versão 16.

Além disso, também é preciso seguir este passo a passo:

1. Abrir a galeria de fotos;

2. Selecionar a imagem que quer usar;

3. Pressionar o dedo sobre o elemento da imagem que será transformado em figurinha;

4. Arrastar esse elemento para dentro de uma conversa;

5. Clicar na opção “enviar” (“send”, em inglês).

