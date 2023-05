OMS confirma surto de vírus LETAL parente do Ebola

Por conta da Covid-19, as organizações de saúde estão cada vez mais atentas a pequenos surtos que surgem pelo mundo. A fim de evitar que o mesmo tenha potencial de se tornar uma pandemia como aconteceu há alguns anos atrás. A Organização Mundial da Saúde (OMS) afirmou que está surgindo um novo surto do vírus Marburg, letal e semelhante ao Ebola (ambos são do mesmo grupo familiar). Os casos já surgiram na República Unida da Tanzânia e Guiné Equatorial. Veja mais detalhes do vírus abaixo e o que se esperar.

Novo surto preocupa governantes

Por mais que o surto esteja preocupando as autoridades, a OMS afirma que ambas nações africanas estão compromissadas em combatê-lo. Nas últimas semanas o Governo fortaleceu ainda mais a vigilância contra essas doenças.

Com isso acabou bloqueando a entrada e saída de pessoas, até mesmo as atividades em laboratórios e começou a se preocupar cada vez mais com os casos clínicos vigentes. A OMS está dando total apoio a essas nações.

Lembrando que no mês de março a OMS já havia alertado ao mundo acerca do surto à saúde pública. Na ocasião o vírus foi classificado como risco muito alto nacionalmente, mediano em nível regional e baixo risco em nível mundial.

O surto foi confirmado no dia 13 de fevereiro de 2023. Começando na Guiné Equatorial. Até então, 17 casos foram confirmados e maios de 20 foram avaliados. Dentro os casos avaliados e confirmados, 12 mortes acabaram sendo relatadas.

Dentre os distritos nacionais, o mais afetado pelo vírus é Bata, presente na província do litoral. A maior parte dos infectados são do gênero feminino, entre 40 a 49 anos.

Quais são os sintomas do vírus?

Pelo que tudo indica a doença não deverá atingir outras partes do mundo, apenas a região e se acontecer. Entretanto, é interessante estar atento aos sintomas. Lembrando que nessas regiões há muitos viajantes e turistas, o que pode ocasionar uma possível transmissão, mesmo com todos os protocolos de segurança.

Portanto, os sintomas do vírus são bem conhecidos em algumas regiões, porque se trata de uma febre hemorrágica. Ou seja, o vírus ocasiona uma febre hemorrágica em suas vítimas e a taxa de letalidade é um pouco elevada, chegando até 88%.

A OMS alerta que o vírus é um dos mais mortais do mundo. Os seus sintomas são bem clássicos. Começando com uma febre hemorrágica, fortes dores na cabeça e um mal-estar elevado. Logo ao sentir os sintomas, é recomendado ir até o médico.

Visto que o sistema de saúde local já estão atentos ao vírus e inclusive suas variantes. Vacinas já estão sendo elaboradas e testadas. Espera-se que nos próximos meses o vírus seja controlado e ceife a vida de menos pessoas possíveis.