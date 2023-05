Descoberta a fruta que combate o GANHO de gordura; ela é azeda

Um estudo realizado no Brasil fez uma descoberta incrível: existe, na casa do limão e de diversas outras frutas cítricas, um composto que pode se tornar um ótimo aliado para quem quer evitar o ganho de gordura.

Essa substância, chamada oficialmente de limoneno, possui a capacidade de modular a microbiota intestinal, o que acaba fazendo o corpo absorver gordura em menor quantidade.

Alguns cientistas da USP, mais especificamente do Centro de Pesquisa em Alimentos dessa instituição, observaram os efeitos que esse elemento, em pequenas doses, causou em camundongos que foram alimentados com uma dieta repleta de gordura. E os resultados, por sua vez, foram divulgados na Metabolites, uma revista que publica diversos artigos ligados à saúde.

Ao todo, 2 grupos de camundongos receberam doses diárias de ração rica em quantidade de gordura, sendo essa quantidade a necessária para que os mesmos ficassem obesos. O estudo durou 6 semanas, e a cada dia, na ração, o limoneno era acrescentado.

Um dos grupos recebeu uma dose mais baixa desse elemento, enquanto o outro recebeu dose mais alta: para que uma comparação fiel pudesse ser feita, porém, foi acrescentado um terceiro grupo, para o qual a ração foi entregue sem o composto. Já o grupo 4 recebeu uma dieta muito mais equilibrada.

O ganho de gordura pode ser combatido com uma das frutas mais comuns para os brasileiros | Imagem: Fuu J / unsplash.com

Quais foram os resultados, em relação ao ganho de gordura

Quando a pesquisa foi finalizada, os camundongos que receberam a dieta isocalórica não apresentaram ganho de gordura, mas os que comeram ração gordurosa engordaram 7 gramas.

Aqueles que comeram ração com muita gordura e com muito limoneno engordaram 25% do peso do último grupo acima citado, e naqueles cuja ração teve doses baixas do elemento o ganho de peso ficou em 30%.

Também foi possível verificar que a dose mais baixa fez com que diferentes partes do chamado tecido adiposo tivessem um acúmulo de gordura menor.

De acordo com José Fernando Rinaldi Alvarenga que, entre outras coisas, é autor do estudo em questão e pesquisador colaborador do FoRC, uma das explicações para esses resultados pode estar no fato de que o limoneno possui ação sobre a microbiota intestinal dos camundongos.

Mais explicações sobre os resultados obtidos

O autor do estudo ainda frisa que o limoneno, quando consumido, não só é absorvido pelo organismo, mas também pode agir sobre a modulação da microbiota. Porém, quando foi consumido em concentrações mais altas, esse elemento pode ter levado à eliminação das bactérias benéficas da própria microbiota. E, assim, reduziu os benefícios do ganho de gordura.

Há, ainda, a hipótese de que o limoneno foi transformado em outras moléculas pelo organismo.

De qualquer forma, é senso comum, entre os cientistas, que o limoneno possui diversas características benéficas: ele é cicatrizante e analgésico, por exemplo.

Mas, no que diz respeito especificamente ao ganho de gordura, ainda é preciso realizar novos estudos.

