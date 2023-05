O que é hematúria? Sintoma pode sinalizar câncer na bexiga

Qualquer tipo de câncer traz inúmeras dúvidas a respeito do quanto será prejudicial à saúde, qual o tratamento ideal e quanto tempo levará. Alguns tipos não apresentam sintomas logo no início, e o câncer na bexiga é um deles.

Este tipo de câncer não apresenta nenhum sintoma claro logo nos estágios iniciais da doença. Isso pode causar alguma confusão, tanto nas mulheres quanto nos homens. Diversas mulheres podem pensar que se trata de uma simples infecção urinária, já os homens, podem imaginar que se trata de algum problema na próstata.

Dentre outros sinais, um deles é a hematúria, que pode ser captada no exame de xixi ou a olho nu ao urinar. Mais detalhes sobre esse sintoma e os demais podem ser encontrados ao longo do artigo.

Alguns sintomas do câncer na bexiga podem ser notados facilmente | Imagem: derneuemann / pixabay.com

Entenda o que é hematúria

Esse termo médico é usado para definir o sangue na urina. Ele pode ser um dos sintomas de câncer na bexiga, claro que ele também pode se dar por conta de cálculos ou pedras no trato urinário, por conta de uma lesão na mucosa devido ao seu deslocamento, além das dores.

Sintomas de câncer na bexiga

Além da hematúria, ou seja, a presença de sangue na urina, existem outros sintomas que podem ser por conta de um câncer na bexiga. A pessoa deve observar os seguintes sintomas:

Sentir uma dor enquanto faz xixi;

Vontade excessiva de urinar, mas sem conseguir fazer quando vai ao banheiro.

Quando a pessoa portadora do câncer de bexiga está nos estágios avançados da doença, a micção ocorre de forma frequente e dolorosa. Isso se dá devido à pressão do tumor na bexiga, obstruindo a saída da urina. Esse processo pode levar a paralisação da urina nos rins, podendo causar diversos problemas.

Claro que esses sintomas também podem evidenciar problemas de outras doenças no aparelho urinário, como lesões no mesmo. É importante sempre ter a opinião de um médico e exames clínicos que determinarão as causas.

Nos casos avançados de câncer na bexiga, existem alguns sintomas mais óbvios, como:

Sentir dores na região abdominal e renal;

Em casos em que o tumor já formou metástases, os gânglios linfáticos podem estar aumentados. Caso o tumor mover vasos linfáticos ou veias, pode ocorrer inchaço e congestão;

Dores nos ossos também podem denotar sinais de um câncer na bexiga avançado.

Como a detecção do câncer na bexiga pode ser feita

Conforme o Instituto Nacional de Câncer (INCA), a constatação desse tipo de câncer pode ser feita pela investigação através de exames, sendo eles:

Exames clínicos;

Exames laboratoriais ou radiológicos.

Também pode ser detectado por meio de sinais sugestivos da doença. Algumas pessoas são pertencentes aos grupos com maior chance de possuir a doença. Elas podem realizar exames periódicos, mesmo não tendo sinais ou sintomas.

Ainda não há evidências de que o rastreamento do câncer na bexiga tenha mais benefícios do que riscos, dessa forma, até então, ele não é recomendado.

