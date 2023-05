WhatsApp está de CARA NOVA no Android e promete mudanças

A tão aguardada nova interface que o WhatsApp preparou em relação ao sistema operacional Android já começou a ser enviada para pessoas que poderão testá-la.

O envio começou especificamente no último dia 4 (quinta-feira), sendo que aparência dessa versão Beta se assemelha à tela que o aplicativo tem nos aparelhos iPhone: nesse caso, todos os atalhos para as respectivas sessões ficam localizados na parte inferior.

Além dessa novidade, também há algo voltado para os administradores das Comunidades, que poderão mencionar grupos literalmente inteiros dentro do chat principal.

A nova versão do WhatsApp já está nas mãos do grupo de testes | Imagem: arivera / pixabay.com

O que saber sobre “a nova cara do WhatsApp” para os aparelhos Android

Esta nova interface teve sua primeira aparição oficial no começo do mês de abril, apresentando significativas mudanças na forma como os atalhos são utilizados dentro do aplicativo.

Por meio dela, os usuários do WhatsApp deverão recorrer à parte inferior da tela, caso queira, clicar em opções como “Ligações”, “Conversas” e “Status”. Além disso, ou seja, além de serem acessados facilmente com o polegar, todos esses atalhos terão uma ilustração própria para identificação.

De acordo com o portal WABetaInfo, que traz à público inúmeras novidades sobre o “Whats” e foi o autor da descoberta precoce sobre a nova interface, a parte superior da tela dos aparelhos Android continuará tendo sua utilidade.

Ela ficará muito mais sóbria, sendo ali que serão mantidos os atalhos de busca, de câmera e do menu de opções propriamente dito: a opção “Nova Conversa” continuará em seu local de sempre.

De modo geral, portanto, embora acabe havendo um espaço de tela menor, o WhatsApp buscou organizar todos os ícones de uma melhor forma, deixando a parte superior mais livre.

E, uma vez inserindo todas as guias especificamente na barra inferior, o aplicativo dá ao usuário uma experiência muito mais significativa, uma vez que é possível utilizá-lo com uma única mão.

Outras informações importantes sobre a nova interface do “Whats”

Essa importante mudança no WhatsApp veio para atender um antigo pedido feito pelos usuários, sendo que o fato da tela no sistema Android ser diferente da adotada no sistema iOS segue sendo um mistério.

Para a felicidade dos usuários, a empresa Meta tem se mostrado muito preocupada com os feedbacks recebidos, tendo decidido investir na qualidade da experiência ofertada para o público que prefere o sistema adotado pelo Google.

Além da nova interface, o WhatsApp Beta permite que grupos inteiros sejam mencionados dentro dos chats direcionados a avisos nas Comunidades: os administradores poderão notificar todos os participantes de uma única vez, sendo que esse recurso encontra-se na versão de número 2.23.10.5 do aplicativo.

Já a versão que foi enviada aos testadores é a de número 2.23.10.6.

Não há previsão de quando a nova interface chegará a todos os usuários Android. Portanto, vale a pena manter o WhatsApp sempre atualizado, para quando a novidade chegar.

