Prepare o bolso! MEI pagará mais caro em imposto TODOS OS MESES

No Brasil, surgiu a necessidade de haver uma maneira de regularizar os trabalhadores autônomos e por conta disso, foi criada a categoria de Microempreendedor Individual, popularmente chamado de MEI. O empresário que está nessa modalidade, não tem uma empresa, mas é uma pessoa física que possui CNPJ e pode emitir Nota Fiscal, os benefícios são inúmeros. Todavia, agora, eles irão pagar ainda mais caro todos os meses, entenda o motivo e o novo valor.

Quanto o MEI irá pagar?

Atualmente, até o último mês, o valor estava fixado em R$ 65,10, que era equivalente a 5% do salário-mínimo vigente, que estava no valor de R$ 1.302, contudo, no dia primeiro de maio, houve mais um aumento no salário, passando a ser de R$ 1.320 por mês, com isso, o valor da contribuição também subiu ficando em R$ 66.

A boa notícia é que o novo valor só será reajustado para os boletos que irão vencer a partir do dia 20 de junho. Ou seja, o boleto deste mês, que vencerá no dia 20 de maio, irá continuar com o mesmo valor. Lembrando que para os MEI caminhoneiros, o valor é um pouco maior e sua contribuição passou de R$ 156,24 para R$ 158,40.

Vale salientar que esse aumento quase no final do ano é algo inédito, pois o salário aumentou duas vezes seguidas, a primeira vez no início do ano e a segunda vez agora, em maio.

Como funciona o INSS para MEI?

O INSS para MEI é uma maneira que há de profissionais autônomos conseguirem se aposentar, mesmo não trabalhando sob a CLT. Para isso, eles precisam pagar mensalmente uma porcentagem do salário-mínimo vigente para ter direito aos benefícios da previdência. A porcentagem é de 5% apenas, lembrando que para os caminhoneiros, a porcentagem é de 12%.

Já os demais valores inerentes à contribuição, vai variar a depender do exercício profissional de cada contribuinte. A saber, se ele exerce alguma atividade que está relacionada com o comércio ou indústria, o valor acrescido é de R$ 1, todavia, se for serviços, o valor acrescido é de R$ 5. O primeiro valor é destinado ao ICMS do estado, já o segundo, vai para o ISS que é administrado pelo município.

Por fim, é importante lembrar que os contribuintes do INSS possuem direito a aposentadoria por idade e também ao auxílio-doença, salário-maternidade e muitos outros benefícios, de maneira análoga ao trabalhador com carteira assinada.

