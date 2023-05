ADEUS LIGAÇÕES CHATAS! Plataforma garante o bloqueio de números estranhos

Receber ligações chatas e até mesmo as famosas mensagens de texto (SMS) de bancos e operadoras que estão tentando vender serviços e produtos não solicitados é algo muito comum: há quem recebe dezenas por semana.

E a boa notícia é que quem não quer mais esse tipo de contato pode recorrer aos canais de bloqueio, de modo a informar que não quer mais receber publicidades que não pediram.

Um desses canais, chamado de Não Me Perturbe, é extremamente útil e fácil de usar, conforme será explicado a seguir.

Com a plataforma certa, é possível bloquear dezenas de ligações chatas | Imagem: Taylor Grote / unsplash.com

A plataforma que acaba com as ligações chatas

Não Me Perturbe é uma plataforma que existe desde o ano de 2019, tendo o objetivo de bloquear ligações chatas de telemarketing. Vale frisar, porém, que ela bloqueia basicamente as empresas de crédito consignado e de telecomunicações.

Ou seja: quando se trata de redes varejistas ou de planos de saúde, as ligações continuam ocorrendo normalmente.

De acordo com a empresa Conexis Brasil Digital, somente em São Paulo o canal Não Me Perturbe possui mais de 5 milhões de números registrados, enquanto que o DF detém 7,1% dos cadastros realizados na plataforma.

E, de fato, esse serviço está cumprindo seu papel com o passar dos anos: a Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) aponta que no final de 2022 o número de reclamações sobre as ligações chatas caiu 29%, quando comparado a 2021.

Basicamente, para evitar as ligações de telemarketing acima citadas, o cidadão deve se cadastrar na plataforma, com seu número celular e seu número de telefone fixo, ou mesmo utilizar o Procon para isso.

Uma vez feito o cadastro, as ligações devem deixar de acontecer em no máximo 30 dias, sendo possível bloquear empresas de empréstimos, bancos e as empresas de telecomunicações. Inclusive, ao entrar na Não Me Perturbe, o usuário terá acesso à lista de empresas que podem ser bloqueadas.

Já o cadastro propriamente dito é muito simples: basta entrar na plataforma e selecionar “Solicitar Bloqueio” para criar o cadastro (caso ele ainda não tenha sido criado).

Depois, é preciso informar qual é o número por meio do qual a pessoa não quer mais receber ligações chatas e, então, informar quais empresas devem ser bloqueadas.

Por fim, é só clicar na opção “Cadastrar Telefone”, finalizar o processo utilizando o código recebido via SMS, e pronto!

Veja também: Quem nasceu em maio tem GRANDE VALOR para sacar na Caixa

A plataforma também está disponível no formato de aplicativo

O canal Não Me Perturbe também possui um aplicativo próprio, que pode ser utilizado para a realização de bloqueios de forma ainda mais prática.

Para utilizá-lo, também é preciso fornecer algumas informações, como nome e telefone, bem como escolher as empresas que serão bloqueadas, devendo ser as mesmas dos nichos acima citados.

Porém, caso uma instituição financeira tente contato para confirmar dados ou realizar cobranças, por exemplo, a ligação acontecerá normalmente. Isso sem citar o fato de que pelo app os bloqueios também têm prazo máximo de 30 dias para começar a acontecer.

Veja também: Bolsa Família vai aumentar com o salário-mínimo renovado em maio?