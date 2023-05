Governo bate o martelo: este é o VALOR do Bolsa Família de maio

O Bolsa Família de maio já está confirmado, junto a seus respectivos pagamentos: todos os depósitos terão início dentro dos últimos dias úteis do mês, como o habitual, e seguirão respeitando o valor base oficial de R$ 600.

Vale lembrar, porém, que, tendo seus repasses iniciados em março, a nova versão do programa também inclui um valor extra de R$ 150 para muitas famílias.

Além da alteração dos valores, o Bolsa Família agora também considera toda a composição das famílias que vivem em vulnerabilidade socioeconômica. Isso sem citar o fato de que as regras para que uma pessoa seja mantida como beneficiária voltaram, ainda mais rígidas, estando elas ligadas basicamente à educação e à saúde.

Outro ponto importante a frisar é que, por maio ser um mês de número ímpar, ele não irá englobar os repasses do Auxílio-Gás, uma vez que estes ocorrem de forma bimestral, e foram feitos no decorrer de abril, seguindo as mesmas datas do Bolsa Família propriamente dito.

Sendo assim, os próximos depósitos relacionados à aquisição do gás de cozinha acontecerão em junho.

Todas as informações sobre o Bolsa Família de maio já estão disponíveis | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

O que saber sobre os valores do programa Bolsa Família de maio

De modo geral, o valor de repasse do Bolsa Família no mês de maio irá depender da estrutura familiar de cada beneficiário.

E isso acontece principalmente porque a quantia de R$ 150 acima citada é destinada exclusivamente a cada criança de até 6 anos de idade que componha a família. Ou seja: se existirem duas crianças nessa faixa etária, por exemplo, serão adicionados dois adicionais ao pagamento.

Isso resulta em um repasse total de R$ 900 (R$ 600 do valor base, mais R$ 300 dois adicionais para as duas crianças).

Além disso, vale frisar que, a partir de junho, o Bolsa Família também contará com um repasse adicional no valor de R$ 50, sendo este, por sua vez, destinado aos membros familiares que tenham entre 7 e 18 anos de idade, e também às gestantes da família que recebe o benefício.

Por fim, é importante lembrar que, caso a família tenha solicitado o empréstimo consignado enquanto o Auxílio Brasil estava vigente, certamente terá o valor do Bolsa Família comprometido, uma vez que parte dele será destinada ao pagamento das parcelas.

Como será o calendário do programa Bolsa Família de maio

Os repasses do Bolsa Família na segunda metade de maio também será feito de acordo com o último número do NIS que cada beneficiário possui, sendo este o calendário oficial:

NIS de final 1 – recebe em 18 de maio;

NIS de final 2 – recebe em 19 de maio;

NIS de final 3 – recebe em 22 de maio;

NIS de final 4 – recebe em 23 de maio;

NIS de final 5 – recebe em 24 de maio;

NIS de final 6 – recebe em 25 de maio;

NIS de final 7 – recebe em 26 de maio;

NIS de final 8 – recebe em 29 de maio;

NIS de final 9 – recebe em 30 de maio;

NIS de final 0 – recebe em 31 de maio.

