Eles ainda existem e estão ganhando bem! Como se tornar um nômade digital

Nos últimos anos um termo tem ganhado bastante força no ambiente online: nômade digital. Muitos acreditam que seja alguém que ganha dinheiro viajando e trabalhando pela internet, todavia, esse conceito apresentado é bem limitado se for comparar com o verdadeiro significado. Ser nômade digital é bem mais que uma profissão, é um estilo de vida e se encaixaria para a famosa frase de Steve Jobs “Isto é para os loucos. Os desajustados. Os rebeldes. Os criadores de caso. Os que são peças redondas nos buracos quadrados. Os que veem as coisas de forma diferente. Eles não gostam de regras.”

Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

O que é um nômade digital e quais as vantagens

O nômade digital é aquela pessoa que trabalha de maneira remota e aproveita essa característica de seu trabalho para conseguir conhecer vários locais do mundo ou de algum país específico. Ou seja, a pessoa usa a internet para ter meios de sobreviver nas inúmeras cidades que há.

Essa pessoa não tem uma residência fixa e também não precisa bater ponto em uma empresa. Geralmente, quem decide por esse estilo de vida, não curte a ideia de ter laços empregatícios constantemente. Mas como qualquer coisa na vida, há os pontos positivos e os negativos e eles precisam ser considerados.

As principais vantagens envolvem a liberdade que é proporcionada ao escolher ser nômade, além de uma flexível jornada de trabalho, além da economia financeira que pode ter em alguns casos. Já as desvantagens é mais questão de uma falta de rotina, até mesmo crises financeiras que podem ocorrer, além da solidão, caso a pessoa vá sozinho.

Como se tornar um nômade digital?

Como já explicado, ser nômade digital é um estilo de vida, não uma profissão em si, portanto, basicamente, qualquer profissão que você possa desenvolver pela internet, sem a necessidade de ir presencialmente para a empresa, já pode tornar você um nômade. Por exemplo, se um médico presta consultas apenas pela internet, ele já tem tudo para se tornar um.

Mas na atualidade, profissões ligadas à tecnologia e a comunicação estão bem mais em alta para quem deseja se tornar um nômade. Uma vez que esses trabalhos geralmente são realizados totalmente online, então, estudar programação, design e desenvolvimento de softwares pode ser uma boa.

A depender da área, um nômade consegue ganhar até R$ 20 mil por mês, mas no início, o valor ganho gira em torno de R$ 4 a R$ 6 mil, por isso, estudar inglês é importante, até mesmo para arrumar empregos fora do Brasil e se comunicar melhor.

