Quer receber a restituição primeiro? Então tem que declarar até esta data

Todos os anos é preciso efetuar a declaração do Imposto de Renda e provavelmente, um dos momentos mais felizes é quando chega a data de receber a restituição do valor em questão. Mas para assim fazer, é preciso seguir algumas regras e o cronograma correto para ter a chance de receber de volta logo no primeiro lote. O primeiro lote será pago no dia 31 de maio, então veja o que fazer para receber o valor na primeira oportunidade.

A restituição do Imposto de Renda terá início no final de maio | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Quem terá prioridade a receber a restituição?

A prioridade para receber o valor de volta, logo em primeiro lote, ocorre para algumas pessoas, sendo as principais: Os idosos contribuintes ou pessoas que possuam alguma deficiência física ou doença grave. Além disso, os professores, que a sua maior renda seja proveniente da atividade de magistério. Mas a grande novidade é que em 2023, quem optou por receber via pix, também terá prioridade na hora de receber a restituição.

Todavia, ela só é válida quando a pessoa realiza a sua declaração dentro do prazo que a Receita estabeleceu, para o primeiro lote, é até o dia 10 de maio, após isso, mesmo declarando, a pessoa não receberá o valor de volta no primeiro momento. Lembrando que no dia 31 de maio acaba o prazo para declarar o Imposto de Renda.

O prazo para a declaração começou no dia 15 de março e vai até o último dia deste mês de maio. Caso o contribuinte pague em atraso, a multa pode ir de R$ 165,74 até mesmo 20% do valor do Imposto de Renda.

É uma boa opção realizar a antecipação da restituição do Imposto de Renda?

Depende de vários fatores, mas em tese, é melhor esperar a restituição, já que ao realizar a antecipação, você acaba perdendo um pouco de dinheiro com os juros, uma vez que a antecipação não é pelo governo, mas sim, pelos bancos, que ‘emprestam’ o valor para você usando a restituição como garantia.

Então, se o contribuinte estiver em um lote mais distante e precisando do dinheiro rapidamente, é uma boa fazer o ‘empréstimo’. Todavia, caso possa esperar, é o melhor a se fazer, pois os juros geralmente são altíssimos, mesmo tendo o valor como garantia.

Vale lembrar que no modelo completo há algumas deduções que podem ser realizadas e serem restituídas no valor, por dependente, o valor máximo é de R$ 2.275,08, além de até R$ 3.561,50 com educação e com despesas médicas não há limite.

