FECHADOS no feriado: confira o que funciona e o que não funciona segunda

Este mês de março foi excelente para os brasileiros, pois foi repleto de feriados prolongados, isto é, aqueles que caem na sexta-feira ou na segunda-feira, o último da sequência vai ocorrer dia 01 de maio, mas os dois últimos dias que antecedem ainda é no mês de março. No dia 01 se comemora o dia do trabalhador, por isso, é comum que inúmeros estabelecimentos não funcionem, confira o que abre e o que fecha nesta segunda-feira.

O que não vai funcionar na segunda?

Na segunda-feira as agências do INSS não irão funcionar, todavia, na terça-feira o atendimento volta normalmente. Lembrando que nem pelo número 135 haverá atendimento humano, somente as operações feitas de maneira eletrônica irão funcionar. Mas caso seja uma pendência pontual, dia 30 ainda haverá atendimento pelo número 135.

Pelo número 135 é possível saber informações inerentes ao benefício e também agendar atendimento para os demais dias, lembrando que qualquer pessoa pode ligar de maneira totalmente gratuita de telefone fixo, caso seja por celular, o valor cobrado será de uma ligação normal.

Os bancos também não vão funcionar de maneira presencial no dia 01, como o dia do trabalho é um feriado criado mediante lei federal, todos os serviços públicos devem ficar fechados. Mas caso haja algum problema pontual, os usuários podem usar os canais digitais para resolver os problemas.

Veja também: Não Pagou Luz E Água? Veja Se Esses Serviços Podem Ser Cortados

Como surgiu a cultura de feriados?

Todo brasileiro ama um bom feriado, principalmente quando ele é prolongado. A cultura de comemorar feriados nasceu na antiguidade, já que naqueles tempos, era comum que fossem celebrados vários eventos, como colheitas e nascimento de autoridades locais, até mesmo batalhas e guerras vencidas. Ou seja, era uma maneira de unir todos os membros da comunidade e festejar.

Durante toda evolução da história, a tradição de se comemorar momentos especiais foi se espalhando e cada cultura e religião foram criando seus próprios feriados e rituais, para comemorar momentos específicos. Mas com o mundo moderno, se fez necessário criar leis que regem todos os feriados, como conhecemos atualmente.

E agora, os feriados também exercem uma importante função na economia, pois há feriados que todos aproveitam para realizar compras, por exemplo e sair com a família. Na maioria das vezes, eles são usados para descanso e por isso, acabam movimentando vários setores da economia, como turismo e de hotéis e pousadas. E foi por conta disso tudo que houve a possibilidade da implementação do feriado do dia do trabalho.

Veja também: Alerta Ao CONSUMIDOR: Veja Quando É Possível Ser Reembolsado