FIM de uma era! Startup cria celular projetado na palma da MÃO

Com o passar dos anos a tecnologia evoluiu e com o advento dela, inúmeras inovações ocorreram, principalmente, no cenário de dispositivos móveis. Por exemplo, na década de 1970 começaram a surgir os primeiros dispositivos celulares, eram bem grandes e custavam caro, hoje, apenas 50 anos depois, há celulares como conhecemos, leves e com um valor acessível. Mas o mundo tecnológico não deve parar e em breve, haverá um celular que será projetado totalmente na palma da mão de cada usuário, sem depender de terceiros dispositivos, entenda.

A ideia é que o celular fique na palma das mãos dos usuários

No mercado há grandes empresas tecnológicas, mas os inventores desses aparelhos são ex-funcionários da Apple, que querem unir as funcionalidades de um celular com a Inteligência Artificial, mudando totalmente o uso dos aparelhos portáteis como conhecemos na atualidade.

A Humane revela para todo mundo o seu primeiro dispositivo ‘vestível’ que é integrado com uma Inteligência Artificial, que possui um projetor para a palma da mão de cada usuário, sem a necessidade de tela ou algo do tipo. A tendência é que em breve dispositivos com tela nem existam mais no cotidiano das pessoas.

O dispositivo foi apresentado durante um evento na TED Talk e desde então, todos os amantes da tecnologia estão querendo saber quando as primeiras unidades serão disponibilizadas. Uma vez que o ‘celular’ é na verdade um gadget autônomo, que funciona sem a necessidade de outros dispositivos.

Todo usuário terá uma IA em suas mãos

Seria essa a união perfeita? Tecnologia e inteligência artificial? Provavelmente, uma vez que as duas vertentes estão intimamente ligadas. Basta que a empresa consiga a confiança do público, para que seja possível substituir os celulares como conhecemos na atualidade por essas projeções diretamente na palma da mão das pessoas. Isso seria uma solução até para problemas do cotidiano como roubos e furtos.

“Gostamos de dizer que a experiência é sem tela, integrada e sensorial, permitindo que você acesse o poder do computador enquanto permanece presente em seu ambiente, corrigindo um equilíbrio que tem sido considerado fora do lugar por algum tempo“, salienta um dos responsáveis pela inovação.

Por fim, o que resta a todos é aguardar, mas o dispositivo já apresenta um alto potencial de ser uma excelente ferramenta para ajudar no cotidiano de todas as pessoas. Principalmente, aquelas que estão em um local conversando a todo momento com pessoas que falam outros idiomas. Há várias perguntas sobre o dispositivo sem respostas, mas esse protótipo aparenta ser apenas o começo de algo magnífico.

