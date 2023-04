Mais de 260 MIL PERDERAM o vale-gás; entenda o porquê

Assim que Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ganhou a presidência do Brasil neste ano de 2023, começou a especulação do vale-gás, pois desde o início a equipe petista informou que iria tirar muitas pessoas dos cadastros, e mais de 260 mil pessoas já foram excluídas desse programa.

Essas informações foram divulgadas pelo próprio Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome e divulgadas por vários veículos de imprensa.

O Ministério afirmou que a retirada dessas pessoas nos cadastros é um processo normal que pode acontecer depois do pente-fino nas contas desse programa social. Para complementar, a pasta ainda disse que eles encontram um monte de irregularidades nos cadastros, ou seja, as pessoas que foram excluídas são realmente quem não devia receber o dinheiro.

Wellington Dias, que é o Ministro do Desenvolvimento Social disse “Tinha muitas pessoas que não estavam dentro dos requisitos estabelecidos. O vale-gás dentro da própria legislação aprovada no Congresso, estabelece uma meta e o tamanho da renda, e tinha muitas pessoas com renda elevada recebendo o benefício”.

No mês de dezembro de 2022, o vale-gás estava atendendo mais de 5,95 milhões de pessoas em todo o território brasileiro. Atualmente, os dados do próprio Ministério indicam, que esse repasse está sendo pago mais ou menos 2,6 milhões de brasileiros, teve uma queda de 4%.

veja o motivo. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br



Aumento do valor do programa social

Por mais que o número de pessoas que podem receber o auxílio-gás tenha caído, Lula conseguiu recuperar o orçamento destinado ao programa, principalmente que agora a quantidade de pessoas diminuiu.

Ano passado, o ex-presidente Jair Bolsonaro enviou um plano de pagamento do auxílio-gás 2023 equivalente a 50% (preço médio nacional do botijão de 13kg). Porém, antes de acabar o ano de 2022, o Congresso Nacional aprovou a PEC da Transição e permitiu um aumento de aporte para os repasses do auxílio-gás, e assim, o governo conseguiu manter os valores que já estavam sendo pagos em 2022.

Calendário auxílio-gás mês de abril

Neste mês os pagamentos começaram dia 14, e hoje dia 28 os repasses estão feitos para as pessoas que tem o NIS (Número de Identificação Social) final 0.

Usuários com NIS final 1: 14 de abril (pago)

Usuários com NIS final 2: 17 de abril (pago)

Usuários com NIS final 3: 18 de abril (pago)

Usuários com NIS final 4: 19 de abril (pago)

Usuários com NIS final 5: 20 de abril (pago)

Usuários com NIS final 6: 24 de abril (pago)

Usuários com NIS final 7: 25 de abril (pago)

Usuários com NIS final 8: 26 de abril (pago)

Usuários com NIS final 9: 27 de abril (pago)

Usuários com NIS final 0: 28 de abril (pagamento hoje).

