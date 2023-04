NOVO recurso do WhatsApp surpreende os usuários e Meta acerta na mosca

O aplicativo WhatsApp é famoso e reconhecido por suas ferramentas que sempre estão em constante atualização para a melhor navegação e experiência do usuário. Com tudo, a novidade que temos hoje é sobre o envio de foto com legenda, e que automaticamente quando a pessoa vai enviar a mesma foto para outra pessoa a legenda vai junto.

Para facilitar esse processo, o WhatsApp se incomodou com esse caso e já começou a realizar testes para que o usuário possa modificar as legendas na hora de compartilhar o conteúdo com outra pessoa.

Essa novidade já deixou todos na expectativa pois realmente vai facilitar o processo, porque o que você quer mandar para uma pessoa nem sempre é a mesma legenda para outra, os usuários estão ansiosos.

Essa novidade ganhou repercussão logo após a publicação no site especializado no WhatsApp que é o WABetaInfo, atualmente está disponível na versão beta, em testes, do WhatsApp e apenas para iOS (iPhone).

Confira a novidade que está em teste no WhatsApp. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Como irá funcionar

A partir desse novo recurso que está em fase de teste, o usuário vai poder excluir a legenda original e escrever outra totalmente nova antes de compartilhar. Por mais que seja algo “simples” é uma ferramenta que muitos usuários estão esperando para realmente facilitar na hora de compartilhar conteúdo. Até o momento não temos informações sobre quando os testes começaram para o Android.

Ou seja, assim que for lançado, com toda certeza o novo formato de visualização vai fazer com que o usuário escolha a legenda e se realmente fará parte do encaminhamento da mídia tanto para grupos quanto para contato, além disso também terá a opção de enviar sem legenda.

Veja também: WhatsApp: descubra como recuperar mensagem apagada e fazer backup

Tudo isso vai fazer com que a pessoa tenha mais autonomia na hora de enviar uma mensagem de texto com mídia e decidir qual recurso ela quer usar, texto original ou não, além de trazer mais controle sobre o conteúdo antes de encaminhar.

Infelizmente até o momento não tem nenhuma confirmação oficial se realmente vai acontecer essa ferramenta para todos os usuários, mas todos estão na expectativa para ambas as versões, e também não há nenhuma previsão de quando essa ferramenta pode chegar a todos.

Todos estão aguardando uma confirmação oficial do WhatsApp, mas a expectativa é grande, já que é para melhorar a navegação do usuário dentro do aplicativo.

Veja também: Atualização ajudará as pessoas CIUMENTAS no WhatsApp