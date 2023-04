Abono do PIS não CAIU NA CONTA? Veja como receber os R$ 1.302

Se você está dentro dos requisitos e ainda está na lista de espera que vai receber do PIS/Pasep é necessário descobrir qual o motivo dessa demora e o que provocou esse atraso e analisar se realmente você está dentro dos requisitos.

Foi a liberação do Pis/Pasep já foi liberada para alguns em algumas semanas atrás. O primeiro passo é você verificar se realmente está na lista das pessoas que vão receber até esse final do mês de abril, e assim tirar todas as dúvidas.

Confira os passos do que fazer se caso não recebeu. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

O pagamento do benefício PIS/Pasep é depositado seguindo um calendário conforme o mês de aniversário de cada contribuinte para o pagamento do PIS, já do Pasep é confirme o número final da inscrição.

Por mais que nós estamos no ano de 2023, é válido destacar e a pessoa ter em mente que esse pagamento é sobre o ano-base de 2021, então consequentemente, quem vai receber o benefício é somente quem trabalhou de carteira assinada por no mínimo 30 dias no ano de 2021 e ter recebido até dois-salários-mínimos no mês. Caso contrário não tem direito.

Neste mês de abril o pagamento está acontecendo para os trabalhadores na iniciativa privada que nasceram no mês de maio ou junho, já para os servidores públicos, está recebendo neste mês as pessoas que têm inscrição final número 2 e 3.

Pagamento do PIS/Pasep não caiu na conta

Como descrevemos acima, o primeiro passo é realmente analisar se dentro das suas condições o seu nome está para receber neste mês de abril. O segundo passo é que se verificar se realmente está dentro dos requisitos, deve analisar os dados cadastrais que foi informado para a Caixa Econômica Federal em relação ao pagamento do PIS, ou no Banco do Brasil para pagamento sobre o Pasep.

O que podemos destacar é que os erros mais comuns que acontecem são em relação a atualização dos dados cadastrados, por isso é de extrema importância os trabalhadores que estão previstos para receber o benefício verificar todo ano se os dados estão atualizados e corretos para evitar problemas na hora de receber o pagamento. Se caso aparecer um dado incorreto basta corrigir e assim o pagamento será efetuado.

Mas se caso o problema não for com os dados cadastrais a pessoa vai precisar entrar em contato com o banco responsável pelo pagamento do abono salarial para saber o que está acontecendo.

Calendário de pagamento do Pasep

Nº de inscrição final 0: a partir de 15 de fevereiro (pago)

Nº de inscrição final 1: a partir de 15 de março (pago)

Nº de inscrição final 2 e 3: a partir de 17 de abril (em andamento)

Nº de inscrição final 4 e 5: a partir de 15 de maio

Nº de inscrição final 6 e 7: a partir de 15 de junho

Nº de inscrição final 8 e 9: a partir de 17 de julho.

Calendário de pagamento do Pasep

Nascidos em janeiro e fevereiro: a partir de 15 de fevereiro (pago)

Nascidos em março e abril: a partir de 15 de março (pago)

Nascidos em maio e junho: a partir de 17 de abril (em andamento)

Nascidos em julho e agosto: a partir de 15 de maio

Nascidos em setembro e outubro: a partir de 15 de junho

Nascidos em novembro e dezembro: a partir de 17 de julho.

