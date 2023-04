Pode comemorar! Quem ganha até R$ 2.640 recebeu ótima notícia

Este ano de 2023 está sendo marcado pela transição de governo e por isso, algo inédito está ocorrendo: o salário aumentou duas vezes no mesmo ano. E por conta disso, agora, em maio, haverá um acréscimo de R$ 18 no salário de todos os brasileiros, entretanto, não foi apenas ele que aumentou, outros benefícios que estão atrelados a ele também teve seu valor acrescido, confira quais foram e entenda porque muitos brasileiros estão comemorando.

Governo em mudanças constantes

O atual governo está trabalhando bastante para conseguir realizar grandes mudanças no Brasil. Mas duas mudanças chamaram a atenção de muitas pessoas, elas ocorreram no programa Minha Casa, Minha Vida e também nas condições para conseguir obter a isenção do Imposto de Renda.

Uma das mudanças mais importantes envolvendo o MCMV foi anunciada no mês de março, onde o governo aumentou o financiamento do imóvel a depender da faixa de renda do titular do benefício. Assim, quem ganha até 2 salários mínimos por mês faz parte da Faixa 1, ou seja, consegue ter um subsídio maior do governo.

As demais faixas também foram modificadas, sendo que a faixa 2 fica no valor de R$ 2.640,01 a R$ 4.440 e a faixa 3 entre R$ 4.440,01 a R$ 8.000. Lembrando que na faixa 1 o subsídio do governo é de até 95% sendo limitado a R$ 140 mil.

O que mudou na isenção do Imposto de Renda?

Já outro assunto que acabou virando polêmica mas rapidamente foi resolvido, é inerente ao Imposto de Renda, assim, quem ganha até R$ 2.640 não precisa pagar o tributo federal. Antes, a isenção só abrangia pessoas que ganhavam até R$ 1.903,98 por mês, o que foi bastante criticado por todos, uma vez que isso não representava nem 2 salários mínimos.

Agora, o teto para ser isento é de R$ 2.112, mas todos os contribuintes possuem um desconto simplificado de R$ 528, ou seja, pessoas que ganham até R$ 2.640 não precisam mais pagar o Imposto de Renda. Lembrando que declarar é diferente de pagar.

Portanto, todo brasileiro deve declarar o Imposto de Renda – embora muitos não façam isso – entretanto, apenas quem não se encontra dentro das faixas de isenção é que deve pagar algum tributo. Lembrando que na época eleitoral, Lula fez uma promessa e deve cumprir em breve, ele havia dito que iria isentar todos que recebem até R$ 5 mil por mês.

