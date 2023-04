Governo deve lançar 2 GRANDES benefícios prometidos anteriormente

Boa notícia! Os brasileiros estão ansiosos pelas grandes novidades que estão por vir. O Governo Federal através de seus representantes prometeram algumas mudanças benéficas aos brasileiros e elas serão cumpridas. Portanto, até o fim do primeiro semestre do ano haverá o lançamento de dois grandes benefícios prometidos! Espera-se que milhões de brasileiros sejam beneficiados.

Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Novo salário é anunciado

A primeira grande novidade é acerca do salário mínimo. Logo no início do ano o salário aumentou para R$ 1.302. Entretanto, o presidente Lula afirmou que iria aumentar novamente para R$ 1.320. Os R$ 18 a mais interfere diretamente na vida dos brasileiros.

Vários benefícios possuem como base o valor do salário mínimo, bem como aposentadoria e pensões. Com isso o Governo aumenta a margem de consignado dos beneficiários. Muitos esperaram o aumento para o mês de fevereiro, entretanto, o aumento virá no dia 1° de maio.

A data foi escolhida pelo presidente em razão de ser o dia do trabalhador. Então, nada mais justo do que o aumento do salário. O ajuste só será válido para os trabalhadores de carteira assinada. Todos que têm carteira assinada atuam sob o regime CLT, mediante as leis trabalhistas.

Portanto, o valor mínimo que todo brasileiro irá receber a partir do dia 1° de maio é R$ 1.320. Há anos que o salário não aumentava acima da inflação. Está sendo estudado um Projeto de Lei que obriga que anualmente o salário aumente acima da inflação.

Redução do IR é anunciada

Além do aumento do salário mínimo, o presidente Lula também aumentou a faixa de isenção do Imposto de Renda de Pessoa Física. Com isso aumenta a margem de alguns brasileiros para não declararem o imposto de renda. A promessa é de que até o fim do seu mandato a faixa seja de R$ 5 mil. Entretanto, o presidente disse que irá acontecer de maneira gradativa.

Portanto, a priori a faixa de isenção será de dois salários. Totalizando o valor de até R$ 2.640. Ou seja, os brasileiros que recebem até R$ 2.640 mensais não precisam declarar o IR.

Caso contrário irão precisar declarar com base em seus ganhos mensais. Ele defendeu que aqueles que ganham mais, devem pagar mais impostos e não o contrário. Estima-se que mais de 16 milhões de brasileiros seja beneficiados com a proposta de Lula.

Desse modo os trabalhadores não são mais obrigados a declarar o IR mesmo recebendo valores baixos. O que irá aumentar o seu poder de compra cada vez mais.