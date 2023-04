NOVO CONCURSO do MTE deve ter mais de 1.524 vagas; confirmação já saiu

Concurseiros, essa notícia é para você! A tão esperada confirmação para o novo concurso do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) para AFT (Auditor Fiscal do Trabalho) foi confirmada pela Simone Tebet, que é a ministra do Planejamento e Orçamento. Esse anúncio que alegrou a todos foi comunicado durante a aula magna no câmpus de Araraquara da Unifesp.

Para complementar, a Simone Tebet mencionou que outros concursos federais serão autorizados em logo em breve pela Esther Dweck, que é a ministra de gestão. Destacaram os concursos da Receita Federal, do IBGE e do IPEA.

Esther Dweck fez um comunicado no dia 5 de abril que já tinha informado sobre os primeiros concursos federais que foram autorizados a partir do dia 10. Esther disse que até o final do ano vão ser autorizados 3 pacotes de seleção. Porém, Simone Tebet ainda não confirmou sobre o concurso de fiscais do trabalho se estará incluso na primeira leva.

Até o momento dessa notícia a única seleção autorizada é no dia 10, que foi para o MCTI (Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicação) que vai preencher cerca de 814 vagas.

As vagas para esse novo concurso AFT do MTE ainda não foi definida, mas da última vez foi para 1.524 vagas na carreira. É válido destacar que o cargo exige formação no nível superior e em qualquer área e oferece um salário inicial de R$ 21.029,09.

Como aconteceu a última seleção do Concurso MTE

O último concurso AFT do MTE que foi realizado no ano de 2013, foram mais de 100 vagas recebidas para o cargo e a banca que ficou responsável pela organização foi o Caspe/UnB que é atual Cebraspe.

A seleção foi através de duas provas objetivas e também duas provas discursivas e a análise de vida pregressa.

Composição das provas do concurso MTE

A primeira prova objetiva foi montada por 100 questões, divididas dessa maneira:

26 questões de língua portuguesa

15 questões de raciocínio lógico

22 questões de direitos humanos

22 questões de administração geral e pública

15 questões de noções de informática

A segunda prova foi composta por 120 questões:

7 questões de direito constitucional

7 questões de direito administrativo

10 questões de auditoria

12 questões de economia do trabalho

27 questões do direito do trabalho

7 questões de seguridade social

11 questões de legislação previdenciária

21 questões de segurança e saúde do trabalho

3 questões de legislação do trabalho

15 questões de contabilidade geral

