ANTECIPAÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA acontecerá? Calendário de maio liberado

Como no início do ano teve alguns feriados, o pagamento do Bolsa Família em alguns meses teve antecipação, e como o mês de abril já está quase acabando, os beneficiários do programa ficam curiosos para saber como ocorrerá o pagamento do mês de maio.

Eles querem saber se vai ser antecipado ou se vai ocorrer de maneira normal seguindo o cronograma do calendário oficial de pagamentos do Bolsa Família. O pagamento do mês de abril encerra nesta sexta-feira (28).

O calendário oficial mostra que no mês de maio os pagamentos vão seguir à risca do calendário, ou seja, continuarão recebendo nos últimos 10 dias úteis do mês, só haverá antecipação natural para quem recebe na segunda-feira.

Outro ponto que deve ser destacado é que neste mês de maio não ocorrerá o pagamento do Auxílio Gás para as famílias que são beneficiadas pelo programa, isso porque esse pagamento é feito a cada dois meses. Ou seja, no mês de abril receberão o valor de R$ 110 a mais devido ao auxílio gás, mas no mês de abril será apenas a parcela do Bolsa Família.

Calendário do Bolsa Família em maio

Segue abaixo o calendário de pagamento do programa social Bolsa Família e as datas de antecipação.

NIS com número final 1 recebe o Bolsa Família no dia 18/05

NIS com número final 2 recebe o Bolsa Família no dia 19/05

NIS com número final 3 recebe o Bolsa Família no dia 22/05 (com a liberação da parcela no aplicativo Caixa Tem antecipada para o sábado – dia 20)

NIS com número final 4 recebe o Bolsa Família no dia 23/05

NIS com número final 5 recebe o Bolsa Família no dia 24/05

NIS com número final 6 recebe o Bolsa Família no dia 25/05

NIS com número final 7 recebe o Bolsa Família no dia 26/05

NIS com número final 8 recebe o Bolsa Família no dia 29/05 (com a parcela liberada antecipadamente no sábado, dia 27)

NIS com número final 9 recebe o Bolsa Família no dia 30/05

NIS com número final 0 recebe o Bolsa Família no dia 31/05.

Lembrando que o beneficiário pode fazer o movimento do dinheiro pelo aplicativo Caixa Tem, que é um aplicativo do banco da Caixa Econômica Federal. Por lá a pessoa consegue fazer pagamento de boletos, recarga de celular, transferência via pix e diversos outros serviços.

