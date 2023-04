Se fizer isso o seu CURRÍCULO vai direto para a lata de lixo

É bastante comum a impressão que não se deve julgar o livro pela capa, todavia, isso sempre ocorre e com os currículos não é diferente. Há recrutadores que ao receber um certo currículo, caso eles vejam alguma irregularidade ‘estética’ já jogam direto na lata de lixo. Por isso, saiba quais são os erros mais comuns que podem fazer com que o seu currículo nem seja analisado corretamente pela empresa e use como base para melhorar em seus próximos envios.

Há erros que podem ser evitados

Os erros gramaticais estão no top 1 dos motivos que mais causam o descarte dos currículos ao ser recebido pelo RH de uma empresa. Lembrando que aqui não se encaixa questões de coesão, se alguém sabe estruturar uma frase corretamente. Trata-se de erros que é quase impossível alguém não notar, como escrever você usando a letra S, ficando ‘vosê’.

Posteriormente, vem outro erro, isto é, usar o mesmo currículo para várias empresas, ou seja, o candidato não personaliza o documento da maneira correta. isso é um grande erro, já que o currículo acaba ficando genérico, para acabar com isso, o indicado é que cada pessoa faça um currículo para determinada empresa, para que consiga expressar melhor como suas habilidades podem contribuir para ela.

Outro fator que se deve prestar atenção, é inerente às fotos usadas no currículo, elas não devem ser inapropriadas. Como selfies ou fotos com algum bichinho de estimação ou fazendo poses ‘salientes’. Portanto, se optar por usar a foto no currículo, escolha a mais profissional.

Veja também: Alerta aos trabalhadores! Este grupo precisa de ATENÇÃO

Os próximos erros são mais específicos, entenda

Um dos detalhes que podem fazer com que alguém não consiga a tão sonhada vaga de trabalho, é mentir no currículo. Portanto, só informe aquelas habilidades que você tem certeza que possui. Não adianta você dizer que consegue desenvolver alguma aplicação usando Java e na hora, caso seja preciso, não conseguir fazer sequer uma simples calculadora.

Também olhe várias vezes suas informações colocadas no currículo, pois há vezes que a empresa até tem interesse no candidato, todavia, as informações de contato encontram-se erradas, então, a empresa acaba precisando descartar aquela pessoa.

Para finalizar, faça um currículo, não uma biografia sua. No currículo é preciso que tenha apenas as informações importantes sobre você e sobre o cargo que deseja concorrer. Se você está buscando um emprego como técnico de enfermagem, por exemplo, não adianta colocar que possui experiência como padeiro, são áreas distintas.

Veja também: Seguro-desemprego: qual é o LIMITE de parcelas que o trabalhador pode receber?