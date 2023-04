INFALÍVEL! Carregue o celular na “velocidade da luz”

A bateria do celular é de suma importância, já que sem ele, as pessoas teriam que usá-lo de maneira estática, como ocorre com os computadores de mesa. Atualmente, a tecnologia avançou tanto que já está disponibilizando baterias que permitem que o celular fique o dia todo ligado, mas ainda há outros aparelhos que não possuem essa tecnologia. Por isso, entenda quais os principais aplicativos que consomem sua bateria e a melhor maneira de recarregar o seu celular rapidamente

Alguns aplicativos são os grandes vilões

A depender do aplicativo e dos recursos que eles usam do celular, pode ser que isso acaba sobrecarregando o celular e a bateria tende a acabar mais rápido. Uma pesquisa realizada por uma revista dos Estados Unidos mostrou que há alguns aplicativos que contribuem para que o celular fique sem carga logo, a saber:

Facebook;

Instagram;

Twitter;

Whatsapp.

Ou seja, os aplicativos mais usados por todos, seja para trabalho, faculdade ou apenas para diversão. O que leva a entender que ficar sem usar os aplicativos não é uma opção, então, só o que resta é saber como permitir que o celular recarregue mais rápido.

Como fazer para o celular carregar mais rápido?

Este método é pouco conhecido, mas já foi comprovado que ele de fato funciona. Basicamente, o usuário precisa ativar o modo avião, assim, durante o período de carga, a bateria tende a ser carregada rapidamente, isso ocorre por vários motivos, os principais são:

Quando se ativa o modo avião, o celular não fica conectado na rede Wi-Fi;

Do mesmo modo, ele também não fica conectado a rede de transmissão de ondas;

Ou seja, ao ativar o modo avião, a única ‘preocupação’ do celular será carregar a bateria e não vai realizar funções pesadas em paralelo.

A depender do modelo do seu celular, pode ser que o modo avião seja ligado de uma maneira diferente. A maneira menos comum de encontrar é pelo botão de desligar, isto é, o usuário pressiona ele e irá aparecer uma caixa de interação, nela, ele deve ativar o modo avião.

Também há como fazer isso pelas configurações do dispositivo, basta entrar em configurações e após isso ir em configurações do Android, por último, ative ou desative o modo avião. E a última maneira é mais fácil, é pela barra de notificação, basta descer ele,rolar para o lado direito e pronto, terá uma opção ‘modo avião’, você só seleciona ela e pronto.

