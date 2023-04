Este é o SEGREDO para aliviar o empréstimo consignado

O empréstimo consignado é uma das modalidades mais buscadas no Brasil. Em razão de ter uma certa garantia, as taxas de juros são bem baixas e se destacam no mercado financeiro. Entretanto, mesmo já sendo taxas baixas e com bons prazos para pagamentos – ainda é possível melhorar isso! Buscando bancos e instituições financeiras que ofertam melhores prazos e até mesmo taxas. Existe uma modalidade que mais de 60% dos brasileiros desconhecem! Saiba como funciona e quem tem direito.

Como aliviar o empréstimo consignado? | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Como aliviar o consignado?

Tudo isso é possível através da portabilidade. É uma espécie de transferência de empréstimo consignado. Cujo a instituição realiza a troca dos contratos e o seu respectivo quitamento. Através da modalidade é possível transferir o consignado para órgãos que cobram taxas menores.

É uma espécie de venda de dívida entre bancos. O objetivo é conseguir mais clientes e melhores condições de contrato. Não é uma opção bastante conhecida entre os brasileiros – entretanto, é excelente para reduzir o endividamento e descontos mensais. A modalidade não requer valores a mais a serem pagos.

Portanto, é possível conseguir a portabilidade do empréstimo consignado vendendo a dívida para um outro banco com melhores condições. Os motivos que ocasionam a modalidade são vários – entretanto, a redução nas taxas de juros é a principal.

Como contratar a portabilidade?

Portanto, é bem fácil contratar a portabilidade do salário. É possível fazer isso de modo fácil e seguro através da internet. Existem empresas como a MeuTudo – que possibilita a portabilidade do empréstimo.

Que funciona da seguinte maneira: o banco quita a dívida do cliente, e o cliente cria uma nova dívida com o banco. É possível realizar a operação mediante qualquer período do empréstimo.

Entretanto, a maioria dos bancos preferem a portabilidade do empréstimo nos primeiros meses. A fim de que seja vantajoso para ambos. O processo pode variar entre 7 a 11 dias úteis. É importante sempre ler os termos do contrato, a fim de evitar fraudes ou até mesmo contratar um novo empréstimo cujo não é mais vantajoso que o anterior.

É importante procurar o banco de confiança que realize a modalidade. Isso pode ser feito mediante o contato de algumas instituições indagando sobre a possibilidade. É recomendado que o contato seja feito no próprio banco e não em terceiros.

Com isso – o banco irá receber a papelada e com isso terminar a burocracia. Lembrando que a modalidade é feita apenas no empréstimo consignado – há bancos que ofertam em empréstimos pessoais, porém, com outras condições.

O consignado é uma modalidade disponível apenas para funcionários públicos e alguns beneficiários do INSS – como aposentados e pensionistas.