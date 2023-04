Como recuperar o Bolsa Família depois de ser cortado?

Não são poucos os beneficiários que estão em busca de saber como recuperar o Bolsa Família que foi perdido recentemente. E, em relação a esse contexto, existe uma notícia que não é necessariamente boa: nem todas as pessoas que se encontram nessa situação atualmente conseguirão ter acesso aos repasses novamente.

Ocorre que, assim como já vem sendo avisado pelo Governo Federal há alguns meses, agora em 2023, e desde seu retorno oficial, esse importante programa de repasse de renda terá regras muito mais rígidas.

Essas regras, por sinal, de certa forma já existiam durante a gestão de Jair Messias Bolsonaro (PL – Partido Liberal), quando o Auxilio Brasil era pago à população. Porém, a fiscalização em si não ocorria como o esperado.

Mas agora, com Luiz Inácio Lula da Silva (PT – Partido dos Trabalhadores) de volta à presidência da República, as famílias realmente terão que ficar mais atentas.

Muitos beneficiários estão em busca de saber como recuperar o Bolsa Família que foi perdido | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Por que o Bolsa Família está sendo cortado para muitas pessoas

As buscas por maneiras de recuperar o Bolsa Família já estão sendo feitas há semanas.

Ocorre que os repasses deste programa começaram a ser feitos oficialmente no mês de março. Mas, antes disso, muitas famílias beneficiárias tiveram esse benefício cortado.

Afinal, o chamado “pente-fino” implantado pelo Governo Federal começou a valer antes mesmo de o Auxílio Brasil voltar a ser Bolsa Família, tendo como único e principal objetivo a identificação e o bloqueio de todas as famílias que estivessem inscritas indevidamente no programa.

E, ao contrário do que muitas pessoas imaginavam, não se tratava de uma iniciativa pontual do governo, com data para começar e terminar.

Para o possível desespero de muitas pessoas, esse “pente-fino” ainda está em ação, e muito provavelmente continuará assim nos próximos meses.

E são dois os cenários nos quais as famílias podem ser prejudicadas, de modo que tenham que buscar formas de recuperar o Bolsa Família.

O primeiro deles diz respeito aos dados inconsistentes em relação à renda, quando há condições de a família se manter mas, mesmo assim, ela recorre à ajuda financeira do Governo Federal.

E o segundo diz respeito à atualização cadastral, considerando que todas as informações fornecidas devem ser checadas e atualizadas de tempos em tempos, mas nem todos os beneficiários fazem isso.

Veja também: Quem pode pedir e qual é o prazo do salário-maternidade 2023?

Como recuperar o Bolsa Família da forma correta

Quem mentiu em relação à renda familiar definitivamente não conseguirá recuperar o Bolsa Família.

Mas os demais beneficiários contam com a opção de ter os repasses de volta.

Para isso, devem atender a todas as regras impostas pelo governo Lula, como manter as crianças com uma boa frequência escolar e com todas as vacinas em dia.

Além disso, todas as mulheres grávidas do núcleo familiar devem fazer o acompanhamento médico devidamente.

Para regularizar a situação, e garantir o recebimento do Bolsa Família nos próximos meses, portanto, basta seguir as regras e procurar o CRAS mais próximo para atualizar os dados do Cadastro Único.

Veja também: Principais ERROS a serem evitados na hora de pedir APOSENTADORIA