Principais ERROS a serem evitador na hora de pedir APOSENTADORIA

A aposentadoria é o sonho de muitos, mas quando é para entrar com a solicitação dos documentos se torna um pesadelo, além da demora. A maioria dos brasileiros se confundem com os documentos e dados que devem ser usados para comprovar.

Isso acontece porque desde a reforma da Previdência em vigor no ano de 2019, ano a ano as regras mudam e as regras de transição foram criadas para poder amenizar o impacto da reforma nos trabalhadores que já estavam dentro e atuando no mercado de trabalho, e assim podem optar pela forma mais vantajosa quando for se aposentar.

Veja algumas dicas do que pode ser evitado na hora de pedir a aposentadoria.

Antes de se aposentar é necessário se informar sobre quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem para que você não tenha nenhum prejuízo ao receber o benefício da aposentadoria, por isso é bom fazer um planejamento.

Isso pode acontecer porque muitas das vezes o contribuinte pode fornecer informações erradas ou até mesmo incompletas e assim o processo vai demorar mais ainda, ou seja, o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) vai exigir todos esses documentos faltantes e a cada exigência nova renova o prazo.

Erros que precisam ser evitados na hora de solicitar a aposentadoria

Não ter planejamento previdenciário

Ter um planejamento é essencial porque assim leva em consideração a idade e também o perfil do trabalhador. Com o planejamento a aposentadoria pode vir com um valor maior.

Não ter conhecimento das novas regras

A pessoa não conhecer as novas regras vai prejudicar para ter um planejamento, principalmente a regra do pedágio, que pode levar a uma redução no valor recebido da aposentadoria.

Tempo mínimo para as mulheres

Depois que aconteceu a Reforma da Previdência no ano de 2019, o tempo da aposentadoria foi para 62 anos e as pessoas ainda não sabem que é possível solicitar a aposentadoria antes dos 62.

Fazer a solicitação antes do tempo

As vezes se a pessoa pedir poucos meses a mais de contribuição pode fazer aumentar o benefício futuramente.

Escolher a modalidade de aposentadoria errada

É válido destacar que as três modalidades da aposentadoria são:

Por idade

Por tempo de contribuição

Aposentadoria especial

Antes de fazer a solicitação é importante saber qual desse é mais vantajosa para o seu perfil.

Documentação incompleta

Tem alguns documentos que são essenciais e que não pode faltar, como por exemplo: Extrato do FGTS, comprovante de conta salário, recibo de pagamentos, carteira de trabalho, holerites.

Erro na Guia do GPS

Se a pessoa for contribuinte facultativo ou individual tem que usar a guia GPS para fazer o recolhimento da contribuição, e se por acaso ter informação do código errado do plano solicitado, isso pode impedir a aposentadoria ou recebimento do benefício.

