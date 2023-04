Extra do BOLSA FAMÍLIA: quando o dinheiro será pago para as mulheres

Há anos o programa Bolsa Família vem mudando a vida dos brasileiros, proporcionando uma vida mais digna e condições das pessoas se profissionalizarem e não dependerem do benefício para sempre. E agora, na nova gestão do Governo, o benefício está melhor do que nunca, trazendo vários auxílios além do valor base de R$ 600, tudo isso para trazer uma segurança maior para todos os seus beneficiários, portanto, confira quando os valores dos bônus serão pagos.

Quando o valor extra será pago para as mulheres?

Como já é de conhecimento de todos, o valor mínimo do Bolsa Família será de R$ 600, entretanto, haverá alguns adicionais para as famílias, a depender da sua composição. Assim, crianças com idade entre 7 anos e 18 anos incompletos irão receber um adicional de R$ 50, além dessas pessoas, gestantes também irão receber um valor de R$ 50.

Todavia, esse valor que será pago para as mulheres gestantes só irá entrar em valor a partir do mês de junho, até lá, o único acréscimo que estará em vigor será o concedido para crianças com idade inferior a 06 anos, que recebe um extra de R$ 150.

Lembrando que para receber o valor, é preciso seguir algumas regras, como frequência escolar satisfatória, cadastro único sempre atualizado, além de manter as consultas e o cartão de vacinação das crianças sempre em dia. Então, é meio que uma via de mão dupla, o governo dá direitos para os beneficiários e também dá deveres.

Pente-fino no Bolsa Família

Por conta de todos esses benefícios que estão sendo concedidos pelo Bolsa Família, o número de interessados a ingressarem no programa social aumentou bastante, mas a priori, o programa segue ‘fechado’ por conta de um verdadeiro pente-fino que está ocorrendo na base de dados do CadÚnico, a fim de excluir do programa pessoas que recebem de maneira irregular.

Somente no último mês, mais de 1 milhão de beneficiários foram retirados de maneira compulsória do programa, a maioria, por suspeita de fraude e outras, por conta que no ano passado os filhos faltaram bastante à escola sem uma justificativa plausível para isso.

Por isso, todos os novos usuários devem ter bastante cuidado na hora de entrar no bolsa família, é importante sempre manter os dados cadastrais atualizados e nunca omitir informações, pois isso pode ser considerado uma fraude e ter consequências sérias. E a conscientização também é de suma importância, pois cada pessoa que recebe de forma errada o valor, está deixando uma pessoa que precisa de fato sem receber.

