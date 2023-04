Ninguém conhece este BENEFÍCIO poderoso do Cadastro Único

O Cadastro Único é sem dúvidas alguma, o passaporte para inúmeros outros benefícios sociais disponibilizados pelo governo, embora o mais conhecido seja o Bolsa Família, mas há inúmeros outros que estão inclusos no cadastro. E hoje, iremos falar de um programa que não irá te conceder um valor mensal por mês, mas irá te capacitar em busca de um emprego formal ou até mesmo de começar um novo negócio e empreender, trata-se do programa progredir, entenda.

Como funciona o programa?

O programa Progredir foi criado no ano de 2017 com o objetivo de apoiar e incentivar a inclusão social da população de baixa renda, isso ocorre por meio de novas empregos, com a possibilidade das famílias terem uma renda e também através da qualificação profissional e acesso ao microcrédito para quem deseja empreender.

Tal programa tem como foco atender as pessoas que estão dentro do CadÚnico, além de pessoas que recebem o Benefício de Prestação Continuada, o BPC. O programa também conta com várias empresas parceiras, que facilitam o processo em busca de um novo emprego.

Para se inscrever no programa progredir é bastante fácil, basta acessar o site oficial e após isso escolher a opção que mais se adequa a você, isto é: ‘quero trabalhar’, ‘quero fazer novos cursos’ ou ‘quero empreender’, após realizar a escolha, clique novamente em ‘acesso o Progredir’. Por fim informe o seu e-mail e o estado onde você mora, após isso, termine o cadastro e aproveite todos os benefícios.

Como se inscrever no CadÚnico?

Caso você tenha se interessado pelo programa, o primeiro passo é entrar no CadÚnico, para isso, é preciso que o titular tenha idade superior a 16 anos e seja preferencialmente mulher. Além disso, é preciso que a renda per capita seja respeitada, nem todos que estão no CadÚnico estão aptos para receber o Bolsa Família, todavia, já é um bom começo conseguir o cadastro.

Para isso, efetue o download do aplicativo Cadastro Único e após isso realize o seu cadastro, ele servirá como uma espécie de ‘pré-cadastro’, que irá agilizar o processo posteriormente. Após realizá-lo, você precisará marcar um dia para ir presencialmente até uma unidade do CRAS confirmar as informações fornecidas.

No dia que você for no CRAS, deverá levar o seu documento e de todos os membros da casa, além disso, é preciso levar informações inerentes a renda per capita da família. E em caso das mudanças bruscas nela, é importante atualizá-las no banco de dados do Cadastro Único, lembrando que no último mês várias famílias foram retiradas do Bolsa Família porque não atualizaram as informações.

