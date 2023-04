Nubank anuncia ÓTIMA NOVIDADE! Nem todos poderão participar

O Nubank é um banco digital muito usado e conhecido pelos brasileiros, e sempre conquistando mais clientes para o seu banco devido as novidades e ferramentas que eles lançam.

Dessa vez, a novidade que o Nubank traz é um podcast de tecnologia chamado “The Hammock”, a ideia central desse lançamento é contribuir e gerar reconhecimento para esses profissionais do mercado de tecnologia.

O nubank ainda compartilhou que o Hammock nasceu com o objetivo de criar habilidades de solução para os problemas, além de trazer um aumento sobre as questões importantes dentro da comunidade de desenvolvimento de software.

Confira um pouco mais sobre o Podcast do Nubank. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Devido a esse cenário que a empresa deseja alcançar, o programa é todo apresentado pelo time de engenharia de software do Nubank para discutir questões de tecnologia, além do desenvolvimento de carreira.

Nubank apresenta um lado em inglês

Christian Romney, que é Diretor de Engenharia da Nubank e um dos apresentadores do programa, o principal foco desse podcast é dar aos ouvintes valiosos insights e perspectivas que eles possam aplicar em seu próprio negócio.

Para complementar, ele ainda disse que o podcast vai ser uma oportunidade para que esses engenheiros possam sair um pouco do computador e ter um momento de contemplação e refletir. O primeiro episódio do podcast vai mostrar uma entrevista com Vitor Olivier, Chief Technology Officer (CTO) e head de Plataformas Globais do Nubank.

E nesse episódio, Olivier traz uma reflexão sobre as apostas técnicas do banco digital Nubank e também a cultura da engenharia da empresa, onde eles conversam e discutem sobre um código aberto e a inteligência artificial, além de comentar também sobre os desafios para esse ano de 2023.

Podcast The Hammock

Esse nome foi escolhido para o Podcast como uma homenagem a Rich Hickey que foi um criado de programação Clojure e também um Engenheiro de Software do banco Nubank, e na palestra que ele deu o nome de Hammock Driven Development, Rich destacou a importância de ter um afastamento do computador para poder refletir sobre os problemas.

É importante destacar que esse podcast será transmitido na língua inglesa para conseguir compartilhar esse conteúdo na comunidade global de software, e a cada mês um novo episódio será lançado.

Quem se interessou e quiser escutar o podcast, poderão acessar em várias plataformas (Google Podcast, Spotify, Amazon Music, Anchor e Apple Music.

