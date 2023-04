Dá para fazer cirurgia plástica pelo SUS? Veja quais são liberadas

Poder fazer uma cirurgia plástica pelo SUS é um sonho para muitas pessoas. Afinal, se pelo Sistema Único de Saúde o brasileiro pode ter acesso a diversos serviços importantes, como doação de sangue, quimioterapia e transplante de órgãos, por exemplo, por que não teria no que diz respeito a outros procedimentos, não é mesmo?

Somos um dos países que mais realizam cirurgias desse tipo em todo o mundo, o que comprova o interesse da nossa população pelo assunto.

Logo, é comum que as pessoas realmente tenham dúvidas sobre ser ou não possível recorrer ao SUS na hora de realizar esse tipo de cirurgia.

E a resposta para essa pergunta tão recorrente pode ser conferida no tópico a seguir.

Com a cirurgia plástica pelo SUS, o paciente não tem custos | Imagem: Artur Tumasjan / unsplash.com

Afinal, é ou não possível fazer cirurgia plástica pelo SUS?

A resposta mais simples e direta é: sim! É possível fazer cirurgia plástica pelo SUS.

Porém, é imprescindível que a pessoa interessada em se submeter a esse procedimento compreenda que, quando se trata de uma cirurgia plástica com objetivo puramente estético, é muito difícil conseguir realizá-la pelo Sistema Único de Saúde.

Afinal, o objetivo do SUS, ao possibilitar a realização de cirurgias plásticas, é permitir que o paciente tenha mais bem-estar e qualidade de vida.

E é por isso que, entre as cirurgias plásticas mais realizadas por esse Sistema, podemos citar:

A cirurgia para reconstruir lábio leporino;

A cirurgia para alteração de sexo;

A cirurgia para corrigir deformações causadas por queimaduras;

A cirurgia para reconstruir as mamas, em pacientes que foram acometidas por câncer;

A cirurgia para reduzir as mamas;

A cirurgia para retirada do excesso de pele, após grande perda de peso;

A cirurgia para corrigir as orelhas de abano.

Além disso, também existem outras cirurgias, não necessariamente plásticas, que podem ser feitas pelo SUS, a exemplo da laqueadura, da vasectomia e da redução de estômago.

Veja também: Precisa de DENTISTA BARATO? SUS oferece serviços completos no Brasil

Existem algumas particularidades nesse processo

Embora seja possível fazer uma cirurgia plástica pelo SUS e a lista de procedimentos seja motivadora, é preciso entender, ainda, que o processo é repleto de particularidades.

A começar pelo já citado fato de que a prioridade é dada para cirurgias que tenham o objetivo de melhorar a qualidade de vida e o bem-estar do indivíduo, e não apenas focar na questão estética.

Outro ponto importante a ter em mente é que os profissionais do SUS são exigentes com o pré-operatório, que inclui a ida de um assistente social à casa do paciente e a consulta com um psicólogo, por exemplo.

E, claro: antes de tudo, é preciso se consultar com um médico da rede pública, para que ele avalie a necessidade da realização da cirurgia plástica e faça os devidos encaminhamentos.

Vale lembrar que, mesmo se tratando de algo do Sistema Público de Saúde, a cirurgia nesse contexto também pode ser realizada em clínicas particulares, e não só em hospitais universitários, por exemplo.

Já a fila de espera pode demorar meses ou anos para “andar”, mas o resultado sempre faz valer a pena esperar.

Veja também: Como consultar TODOS os benefícios que o Cadastro Único dá direito?