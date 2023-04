CLT ou PJ? Veja quando vale a pena trabalhar assim

Afinal, qual seria a melhor opção para escolher, no que diz respeito a trabalho: CLT ou PJ?

Esse é o tipo de pergunta que cada vez mais pessoas têm feito. Principalmente quando considerado o fato de que, desde que a pandemia do Coronavírus fez com que o trabalho remoto começasse a ser visto de outra forma no Brasil, o número de contratações de Pessoas Jurídicas não para de crescer.

Chamado de “pejotização”, esse processo não deixa de ser vantajoso, abrindo portas para que cada vez mais pessoas consigam encontrar um espaço no mercado de trabalho.

Porém, não há como fugir: tanto os profissionais quanto as empresas contratantes não raramente ficam com dúvidas sobre ser melhor aderir ao formato CLT, ou apostar no formato PJ, que tanto sucesso tem feito no país.

E é justamente para acabar com esse tipo de dúvida que esse artigo foi criado!

No decorrer da leitura dos tópicos a seguir são apresentadas todas as vantagens das quais cada um desses dois grupos pode usufruir.

Entre CLT ou PJ, qual escolher? Pode ser difícil encontrar a resposta | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Seja no CLT ou PJ, o trabalhador terá diversas vantagens

Ultimamente, na hora de procurar por uma oportunidade de trabalho, o trabalhador pode ter dificuldades ao ter que escolher entre CLT ou PJ, uma vez que cada uma dessas modalidades lhe oferece diversas vantagens.

É claro que, como não poderia deixar de ser, elas também oferecem desvantagens, como o pagamento de impostos, no caso da Pessoa Jurídica, e os descontos na folha de pagamento, no caso de quem atua com carteira assinada.

Um PJ, porém, sempre poderá contar com imensa liberdade para desempenhar seu trabalho, podendo prestar serviços para quantas empresas quiser, sem ter nenhum tipo de vínculo empregatício com elas.

A possibilidade de definir seu próprio salário também é um grande ponto positivo, assim como não ter carga horária a cumprir.

Já o trabalhador CLT tem uma estabilidade significativamente maior, além de contar com diversos benefícios trabalhistas.

Caso fique doente, por exemplo, pode se afastar do trabalho pelo tempo necessário, sem perder seus ganhos financeiros.

Há, ainda, o famoso período de férias remuneradas, além do seguro-desemprego, a ser pago em até 5 parcelas, para que o cidadão tenha apoio financeiro enquanto busca por uma nova oportunidade trabalhista.

Entre CLT ou PJ há, de fato, uma escolha difícil a ser feita.

As vantagens são oferecidas também para as empresas

As empresas contratantes também não ficam atrás, quando o assunto é ter que escolher entre oferecer uma vaga no formato PJ ou no formato CLT.

Escolhendo a primeira opção, o contratante se mantém livre de todos os custos e de toda a burocracia que existem na hora de contratar alguém formalmente. E isso, claro, sem citar o fato de que não precisará pagar benefícios para o trabalhador.

Quando escolher a contratação no formato CLT, por sua vez, tem a vantagem de realmente criar um vínculo trabalhista, tendo um funcionário que precisará cumprir uma carga horária com exclusividade para sua empresa, por exemplo.

